Successo per il torneo scolastico di pallamano targato Handball Club San Giorgio Molteno

Grande partecipazione al torneo scolastico di pallamano a Molteno

MOLTENO – Una giornata di sport e passione ha animato Molteno domenica 16 marzo, con il primo dei tre tornei scolastici di pallamano del 2025, organizzato dall’Handball Club San Giorgio Molteno. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e atleti, trasformando il campo in un’arena di entusiasmo e sana competizione.

Dodici squadre, provenienti da diversi comuni della provincia – tra cui Nibionno, Costa Masnaga, Dolzago, Oggiono, Ello, Annone e Pusiano – si sono sfidate in un torneo avvincente, riservato ai ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie. Grazie alla collaborazione della Parrocchia San Giorgio e dell’Amministrazione comunale, tre campi di gioco sono stati allestiti per permettere il regolare svolgimento delle partite.

A conquistare il primo posto sono stati gli “Indecisi” della Primaria Salvo D’Acquisto di Oggiono, che hanno sollevato la coppa tra gli applausi del pubblico. Secondi classificati gli “Hungry Sharks” di Costa Masnaga, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dagli “Scappati di casa” della Primaria A. Diaz di Oggiono. Un risultato significativo anche per i ragazzi di Pusiano (FC Pusiano), che, alla loro prima partecipazione, hanno chiuso al settimo posto, segno di impegno e crescita sportiva.

Durante la manifestazione, il Presidente regionale della Federazione Italiana Giuoco Handball, Dott. Luigi Regalia, ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa e il grande lavoro svolto dagli organizzatori. “L’ottima organizzazione e l’attività divulgativa del torneo sono fondamentali per la crescita di questo sport,” ha dichiarato, evidenziando l’importanza di eventi come questo per avvicinare i più giovani alla pallamano.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 6 aprile, quando il torneo vedrà protagonisti gli alunni delle classi terze e quarte delle scuole primarie. L’invito è aperto a tutti, grandi e piccoli, per scoprire da vicino il fascino di questa disciplina. Inoltre, sabato 5 aprile alle ore 20:00, il Palasangiorgio ospiterà l’ultima partita casalinga del Salumificio Riva Molteno contro il Bologna United, sfida valida per il campionato di A Silver.

Un mese ricco di appuntamenti, dunque, per gli appassionati di pallamano, che potranno continuare a vivere l’emozione dello sport tra competizione e divertimento.