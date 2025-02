Team BMX Garlate: il rider Alex Gilardi si presenta

L’intervista al mandellese classe 2009, parte della squadra agonistica

GARLATE – Prosegue la presentazione dei componenti della squadra agonistica Bmx Garlate. Stavolta sbarchiamo a Mandello del Lario per conoscere Alex Gilardi, rider nato a Merate il 28 novembre 2009 e studente presso l’istituto Giovanni Bertacchi classe 2ª a Lecco.

Ciao Alex raccontaci il tuo approccio alla bmx?

“Pratico bmx da 9 anni ed ora sono un Allievo II anno. Quindi è già da tempo che sono in questo mondo”.

Cosa significa per te praticare la bmx?

“Per me la bmx significa. E’ fondamentale rimarcare il fatto che andare in pista a Garlate, stare con il gruppo della Bmx Garlate, è come se fosse la mia seconda casa. Mi diverto, sto bene, ed esprimo il meglio di me stesso. Una valvola di sfogo, ma nello stesso un modo per dimostrare le mie capacità. Ripeto, divertendomi”.

Il risultato che ricordi maggiormente?

“Il risultato che ritengo più soddisfacente è il quinto posto in semifinale all’Europeo assoluto a Verona nella categoria Cruiser. E’ stato l’anno scorso. Un risultato conquistato in un contesto internazionale, e quindi, confrontandomi con i migliori piloti del continente. Un esperienza fantastica”.

La giornata no?

“E’ stata l’anno scorso al regionale assoluto di Caravaggio (Bg), dove non sono riuscito a concludere la gara per via di problemi di salute. Tanta amarezza ma ci rifaremo”.

La tua settimana tipo?

“Mi alleno tre volte a settimana in pista mentre gli altri giorni faccio degli allenamenti fuori dalla pista ma sempre legati alla bmx”.

Grazie per averci concesso un po’ del tuo tempo. Ma chi deve dire grazie Alex Gilardi?

“Dico grazie al mio allenatore Andrea Radaelli, che oltre ad essere un grande amico ed un ottimo tecnico, mi supporta e mi incoraggia a dare sempre il meglio di me. Ai miei genitori che mi sostengono e per il 2025- conclude Alex- mi aspetto grandi risultati. Evviva la Bmx Garlate!”.