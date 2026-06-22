Tennis. Jacopo Giannò vince il 2° Memorial Pietro Zardoni

La finale a Oggiono nel fine settimana

OGGIONO – Si è disputata nel finesettimana a Oggiono la finale del 2° Memorial Piero Zardoni.

La finale ha visto contendersi l’ambito Trofeo il tennista del Quanta Club Milano Brignoli Marco Class. 2.7 e Giannò Jacopo Class. 2.5 del Tennis Club San Colombano.

Il Torneo al termine di una dura battaglia tra i due, è stato vinto da Gianno’ Jacopo con il risultato di 6/1 3/6 10/3.

Alla premiazione presenziata dal figlio Yari e dalla sorella Eriana Zardoni hanno partecipato tutti i consiglieri del Tc. Oggiono e il consigliere regionale Fitp Emilio Giannetta.