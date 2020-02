Terza tappa del trofeo Brianzolo di corsa campestre

Quasi 600 i partecipanti alla 34^esima edizione

Tutti i risultati per le diverse categorie

OGGIONO – 34^ edizione del trofeo Brianzolo di corsa campestre. Terza giornata curata dall’Avis Oggiono con 577 partecipanti suddivisi nelle categorie che andavano dagli Esordienti C sino ai Seniores Master che propongono diverse categorie suddivise con scaglioni di cinque anni.

Il regolamento del trofeo prevede la disputa di sette prove con le premiazioni finali al 27 marzo alla residenza “Il Parco” di Carate Brianza, comune questo sede degli organizzatori del trofeo che sono supportati di volta in volta da chi organizza la singola prova.

Prima gara riservata ai Master a partire dai 50 in su, seconda gara e a scendere in campo sono stati gli Esordienti, prima i 6 e in successione gli 8 e i 10, dopo è toccato alle ragazzi e alle Ragazze, a cui sono seguite le Cadette, i Cadetti e le Allieve, la 7^ gara ha visto partire gli Allievi, Juniores maschile e tutte le restanti categorie femminili, ultima gara con Promesse, Seniores e fino alla Master 45.

Di seguito tutti i podi nelle varie categorie Proposte

Esordienti 6: Leonardo Taramelli (Atl Albiate), Matteo Anoardo (Atl Albiate), Matteo Gentiluomo (Atl Albiate).

Esordienti 6: Nicole Salvaderi (Atl Albiate), Adele Fossati (Atl Albiate).

Esordienti 8: Mattia Thomas Monetti (Athletic Team lario); Pietro Maggi (Atl 87 Oggiono), Samuele Corti (Atl 87 OGgiono).

Esordienti 8: Maria Sara Rocchetta (Atl Albiate), Adele Garlati (Daini Carate Brianza), Maria Sacchi (Atl 87 Oggiono).

Esordienti 10: Davide Colombo (San Maurizio), Giorgio Sguera (Progetto Azzurri), Giorgio Cavalli (Pol Bellano Galperti Group).

Esordienti 10: Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Lucrezia Bianchi (Atl 87 Oggiono), Federica Corti (Us San maurizio).

Ragazzi: Simone Minniti (Atl 87 Oggiono), Federico Sironi (Atl Monza), Jacopo Casalino (Ag Comense).

Ragazze: Sara Ricca (Albiate), Ester Mappelli (San Maurizio), Serena Febbi (Ag Comense).

Cadetti: Andrea Gligora (Osg Guanzate), Jacopo Turra (Geas Atl), Edoardo Usselli (Pol Lib Cernuschese).

Cadette: Lara Oltolini (Atl Rovellasca), Elena Brenna (Atl 87 Oggiono), Sofia Ferrario (Pol Besanese).

Allievi: Konjoneh Maggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Nicolò Galli (Ag Comense), Marco Anselmo Di Stefano (Pol Besanese).

Allieve: Giuditta Frigeni (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores: Lorenzo Martir Rota (Carvico Skirunning), Francesco Tarasco (Atl Rovellasca), Christian Chucci (Pro Patria Bustese).

Juniores: Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Nadia Corti (Atl 42195 Blu Frida), Sara Ghezzi (Pol Lib Cernuschese).

Promesse: Mattia Canali (Atl 87 Oggiono), Angelo Occhi (Pol Besanese), Alessandro Riva (Gsa Cometa).

Promesse: Martina Bilora (Escursionisti Falchi), Irene Mantica (Team Pasturo), Bianca Chiusi (Pol Besanese).

Seniores: Manuel Molteni (Villaguardia), Davide Maggi (Sport e Benesseer), Moreno Sala (Gsa Cometa).

Seniores: Federica Casati (Bracco Atl), Maria Righetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Laura Nardo (Pol Pagnona).

SM35: Giusepe Molteni (Atl Desio), Paolo Mattia Parravicini (As Canturina), Giovanni Mazzei (3 Life).

SF35: Antonella Sirtori (Als Cremella), Alice Brassini (Star Run), Irene Balestra (Sev Valmadrera).

SM40: Manuel Mangili (Alpinistico Vertovese), Renzo Raimondi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), arco Castelnuovo (Gsa Cometa).

SF40: Alessia Colnaghi (Als Cremella), Virna Ghezzi (Atl 42195 Blu Frida), Giovanna Terraneo (Marciacaratesi).

SM45: Mauro Pifferi (Bergamo Stars), Paolo Pizzato (Pol Lib Cernuschese), Pietro Colnaghi (Merate Atl Promoline).

SF45: Barbara Invernizzi (Atl 421945 Blu Frida), Manuela Frizzo (Gamber de Cuncurez), Mariangela Palleria (Atl 42195 Blu Frida).

SM50: Orazio Bottura (Gamber de Cuncurez), Massimiliano Rigamonti (Marciacaratesi), Massimo Rocca (Marciacaratesi).

SF50: Nives Carrobio (Atl Paratico), Laura Silva (Avis Seregno), Silvia Cardazzo (Azzurra Garbagnate).

SM55: Gerardo Sterlino (La Fenice), Roberto Masciadri (Osa), Carlo Corti (Atl 42195 Blu Frida).

SF55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), Carmen Piani (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Raffaella Colzani (Marciacaratesi).

SM60: Pieralberto Tassi (Atl Di Lumezzane), Giulio Erba (Gamber de Cuncurez), Attilio Conti (Cab Sport).

SF60 e oltre: Silvia Valtolina (Pol Lib Cernuschese), Marilena Cenedella (Atl Ambrosiana), Gabriella Maria Ghioni (Amici dello Sport Briosco).

SM65: Aurelio Moscato (Pol Lib Cernuschese), Carlo Piero Fiordi (Amici dello Sport Briosco), Flavio Mangili (Atl Paratico).

SM70 e oltre: Giovanni Carlo Biffi (Osa), Luciano Faraguna (Atl Paratico), Ambrogio Galbiati (Villasantese).