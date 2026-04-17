Tiro con l’Arco. Che successo il 27° trofeo Andrea Frigerio

Gara di “Hunter & Field” in ambiente naturale

Il trofeo organizzato dalla “Compagnia Arcieri Lariani”

COSTA MASNAGA – Si è svolta domenica 12 aprile 2025 la prima edizione del “Hunter & Field di Costa Masnaga – 27° Trofeo Andrea Frigerio”, gara di tiro con l’arco organizzata dalla Compagnia Arcieri Lariani A.S.D., storica realtà arcieristica del territorio lecchese attiva da oltre trent’anni nell’organizzazione di questa tipologia di competizioni.

La manifestazione ha registrato la partecipazione molti arcieri, provenienti da diverse società della Lombardia, che si sono confrontati su un percorso outdoor in ambiente naturale, come vuole la tradizione del tiro di campagna in stile Hunter & Field.

La gara è stata articolata su 24 bersagli posizionati a distanze note e ignote, dai 5 ai 60 metri, coinvolgendo diversi tipi di archi – tradizionali, olimpici e compound – e permettendo ai partecipanti di scoprire il nostro bel territorio.

“Siamo estremamente soddisfatti della riuscita dell’evento” – dichiara Francesco Balatti, presidente della della Compagnia Arcieri Lariani ASD – La gara “Hunter & Field” è tra le più faticose del panorama arcieristico, eppure il livello di entusiasmo e la risposta degli atleti sono stati straordinari. Questo ci incoraggia a continuare su questa strada”.

Il percorso di gara ha riscosso un’accoglienza generalmente positiva da parte dei partecipanti, che hanno apprezzato la varietà del terreno, l’ambientazione naturalistica e la sfida tecnica proposta dalle diverse piazzole di tiro.

Molti arcieri si sono detti soddisfatti dell’organizzazione complessiva e dell’atmosfera della giornata.

Non sono mancati alcune critiche costruttive da parte dei alcuni atleti, suggerimenti sulla segnaletica del tracciato, sulla disposizione di alcune piazzole e su aspetti logistici che potranno essere affinati nelle edizioni future.