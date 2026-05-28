Torna la Coppa Priello: a Suello la corsa sui sentieri del Cornizzolo per la festa “Be Positive”

Sabato 13 giugno la seconda edizione della gara in montagna organizzata da AVIS Suello Cesana Bosisio ODV insieme ad AIDO e A.D.C.

Confermato il percorso da 8,5 chilometri e 650 metri di dislivello positivo tra i sentieri del Cornizzolo, con pasta party e musica in piazza

SUELLO – Torna sui sentieri del Cornizzolo la “Coppa Priello”, la corsa in montagna organizzata da AVIS Suello Cesana Bosisio ODV insieme ad AIDO e A.D.C., inserita nel programma della settima edizione di “Be Positive – 7 anni in piazza”.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno con una novità rispetto allo scorso anno: la gara si svolgerà al mattino, con partenza alle 10.30 da via Roma a Suello.

Confermato il percorso della prima edizione, un tracciato di 8,5 chilometri con 650 metri di dislivello positivo lungo i sentieri del Cornizzolo, descritto dagli organizzatori come intenso e panoramico, capace di unire impegno fisico, natura e valorizzazione del territorio.

La manifestazione era stata lanciata nel 2025 con una prima edizione che aveva richiamato 111 atleti e una gara particolarmente combattuta. A conquistare il miglior tempo assoluto era stato William Menegaldo, vincitore in 55’31”, mentre tra le donne il successo era andato a Elena Camnasio con il tempo di 1h02’44”.

Tra i momenti simbolici del percorso tornerà anche il passaggio alla Coppa Priello, punto particolarmente atteso dagli atleti e pensato dagli organizzatori come elemento identitario della manifestazione.

Anche quest’anno non mancherà la componente agonistica, con premiazioni dedicate ai primi tre classificati assoluti maschili e femminili, ai vincitori delle categorie Over 40, Over 50 e Over 60 e con un riconoscimento speciale per il primo uomo e la prima donna al passaggio della Coppa Priello.

Al termine della gara la giornata proseguirà con un pasta party aperto ad atleti, accompagnatori, volontari e pubblico, pensato come momento conviviale all’interno della manifestazione.

La corsa si inserisce infatti all’interno della festa “Be Positive”, che animerà Piazza Suello nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 giugno con concerti, stand gastronomici e intrattenimento.

Sul palco saliranno Carousel, Cani Sciolti, Alebat_wave, Endless e Teo e le Veline Grasse, mentre nell’area ristoro saranno proposti birre, cocktail, salamelle, arrosticini, patatine fritte, porchetta, tomini e dolci.

Tutte le informazioni sulla gara e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale www.coppapriello.it.