NIBIONNOGGIONO – DRO ALTO GARDA 3-0

La vittoria è griffata da Castagna, Iori e Isella

OGGIONO – Può far festa il NibionnOggiono che questo pomeriggio è tornato finalmente a giocare le proprie gare interne sul terreno amico del “De Coubertin”.

Il ritorno sul terreno di gioco oggionese è coinciso con la seconda vittoria in campionato. E come nel precedente successo, ottenuto in trasferta contro il Levico Terme, la formazione di Commisso si è imposta ancora per 3-0, questa volta col Dro Alto Garda.

La partita

L’inizio di gara è stato tutto di marca brianzola, con la formazione trentina sempre costretta nella propria metà campo e l’estremo difensore ospite chiamato ad intervenire nell’ordine su Castagna, Castria, Arrigoni e Isella.

Al 35′ però il NibionnOggiono riesce ad ottenere il meritato vantaggio, quando Castagna realizza in tap-in dopo una respinta di Gentile su un precedente tentativo di Castria. Nella ripresa il copione non varia e i padroni di casa mettono subito in ghiaccio il match. Al 49′ Gentile si supera ancora su Castagna ma non può nulla su Iori che ribadisce in rete. Passano solamente due minuti e questa volta Iori veste i panni dell’assist man servendo a Isella la palla giusta per il 3-0.

La classifica sorride

Dopo sei giornate il NibionnOggiono si trova al settimo posto, in compagnia di Tritium e Brusaporto, con nove punti all’attivo. L’avvio di stagione è sicuramente positivo, tenuto anche conto che i brianzoli hanno già affrontato Seregno e Folgore Caratese, al momento prima e seconda forza del campionato.

Domenica prossima i ragazzi di Commisso saranno di scena sul campo dell’Inveruno per un altro match importante in ottica salvezza.