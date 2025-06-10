Volley. Nibionno Evolution U13 terzo alle Final Four CSI

Nella due giorni di Sant’Angelo Lodigiano le lecchesi hanno ben figurato salendo sul podio

SANT’ANGELO LODIGIANO – È stato un fine settimana intenso e carico di emozioni quello appena trascorso a Sant’Angelo Lodigiano, dove si sono disputate le Final Four regionali C.S.I. categoria Under 13 femminile. Sul campo si sono affrontate quattro tra le migliori realtà giovanili della Lombardia: le lecchesi del Volley Nibionno Evolution, le monzesi dell’A.S.D. Spin Volley Roncello, le bresciane del Real Volley Lonato e le padrone di casa del New Volley Project Vizzolo.

Le ragazze del Volley Nibionno Evolution hanno vissuto due giorni di gran volley chiudendo la due giorni al terzo posto.

Sabato 7 giugno, le lecchesi hanno sfidato nella seconda semifinale il New Volley Project Vizzolo, campione provinciale del Comitato di Lodi. L’avvio di partita è stato promettente: la squadra di coach Maurilio Penati è partita con il piede giusto, sfruttando un servizio efficace e un buon approccio mentale, riuscendo a conquistare il primo set 25-22. Ma la reazione delle lodigiane non si è fatta attendere: cresciute in difesa, hanno imposto il proprio gioco nel secondo e terzo parziale, vincendoli 25-20 e 25-16 e staccando così il biglietto per la finalissima.

Il giorno successivo, domenica 8 giugno, il Volley Nibionno Evolution è tornato in campo per la finale 3°-4° posto contro lo Spin Volley Roncello. L’inizio di gara è stato tutto in salita per le ragazze di Nibionno, contratte e sottotono, tanto che il primo set è andato al Roncello per 25-19. Nel secondo parziale, sotto 19-10, sembrava tutto perduto, ma è proprio lì che è scattata la scintilla.

Trascinate dal tifo e dalla voglia di reagire, le atlete di coach Penati hanno costruito una rimonta spettacolare: punto dopo punto, hanno ristabilito la parità sul 21-21 e, grazie a un servizio incisivo di Vitale, hanno chiuso 25-22. Nel set decisivo, le Viola/Arancio hanno dominato la scena, imponendosi per 25-16 e salendo sul podio regionale per la prima volta.

Il gruppo, guidato da Maurilio Penati e Keysa Luna, con il supporto degli aiuto-allenatori Arkida Vrapi e Letizia Rigamonti e della dirigente accompagnatrice Margherita Redaelli, può guardare al futuro con entusiasmo.

I protagonisti della due giorni: Abbate Benedetta, Amenta Sofia, Brivio Anna, Bulanti Nicole, Buzzi Maddalena, Corbetta Giorgia, Duca Dalila, El Quargui Marwa, Galbusera Alice, Gardani Agnese, Gerosa Marta, Greco Veronica, Hamdam Maryem, Ierace Arianna, Minosi Chiara, Palaia Alison, Peiretti Ginevra, Pennati Viola, Plebani Vanessa, Rigamonti Larissa, Vitale Viola, Vrapi Angela, Primo Allenatore, Penati Maurilio, Seconda Allenatrice, Luna Keysa, Aiuti Allenatore, Vrapi Arkida, Rigamonti Letizia, Dirigente Accompagnatore Redaelli Margherita.