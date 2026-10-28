A Besnate si è chiusa la stagione agonistica del Bicimania BMX Garlate

Quattro vittorie di categoria, due secondi posti e cinque medaglie di bronzo

Un bilancio di assoluto rilievo che premia gli atleti e i tecnici

GARLATE – Quattro vittorie di categoria, due secondi posti e cinque medaglie di bronzo. Un bilancio di assoluto rilievo che premia gli atleti e i tecnici del Bicimania BMX Garlate, protagonisti di una splendida stagione nel circuito regionale del Trofeo Lombardia BMX e Cruiser 2026.

Domenica scorsa, a Besnate (VA), si è conclusa la stagione agonistica della società lecchese per quanto riguarda il circuito regionale, organizzato sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) – Comitato Regionale Lombardia. L’ultima prova ha rappresentato anche l’occasione per tracciare il bilancio dell’annata e celebrare i risultati ottenuti dagli atleti del Bicimania BMX Garlate nella classifica generale del trofeo.

Il risultato più prestigioso è arrivato da Ryan Motta, vincitore della categoria G3 (9 anni) con 750 punti. Ottimo secondo posto per Giulio Tavola nella G1 (7 anni), mentre Liam Laddaga e Samuele Marcon hanno conquistato la terza posizione, rispettivamente nelle categorie G2 (8 anni) e G3 (9 anni). Nella G5 (11 anni), Leonardo Martis ha chiuso al secondo posto, mentre Pietro Tavola ha terminato la stagione in quinta posizione nella G6 (12 anni).

Passando alle categorie giovanili superiori, Logan Brioschi Pistoia ha ottenuto il sesto posto nella Esordienti I anno (13 anni). Nella Esordienti II anno (14 anni), Pietro Bonizzi e Francesco Caslini hanno concluso rispettivamente in settima e ottava posizione. Tra gli Allievi (15-16 anni), Martino Caslini ha sfiorato il podio, terminando quarto, seguito da Aronne Tami, quinto classificato.

Risultati significativi anche nelle categorie agonistiche e amatoriali. Nella Master 17+, Alex Gilardi ha conquistato il terzo posto, seguito da Giovanni Bonizzi, quarto. Nella categoria Junior (17-18 anni), è arrivata un’altra vittoria grazie a Davide Cattaneo, primo nella classifica generale del circuito.

Dominio assoluto nelle categorie Cruiser. Nella Under 39, Giorgio Valsecchi si è imposto con sicurezza conquistando il primo posto e Matteo Panzeri sul terzo gradino del podio. Nella Cruiser 40 & Over, Oscar Tami ha centrato la vittoria, mentre Massimiliano Colombo ha chiuso terzo e Matteo Laddaga quarto.

A completare il bilancio stagionale, il prestigioso secondo posto nella classifica generale per società del Campionato Regionale Lombardia, un risultato che testimonia la solidità e la competitività dell’intero gruppo.

Il bilancio finale premia non soltanto i risultati individuali, ma anche la costanza dimostrata nelle cinque prove del circuito, la preparazione tecnica e il lavoro quotidiano svolto dalla società. Un traguardo condiviso che conferma il Bicimania BMX Garlate tra le realtà di riferimento della BMX lombarda e valorizza l’impegno di atleti, tecnici e dirigenti nel corso di tutta la stagione.