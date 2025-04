A Olginate successo per la gara sprint organizzata dal Canoa Kayak Rivabella

Partecipazione in forze degli atleti della squadra di casa

Medaglie e risultati positivi: “Un ringraziamenti a quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento”

OLGINATE – Terza edizione di successo, domenica scorsa, per la gara sprint di canoa organizzata dal Ck Rivabella a Olginate. Una giornata di sole e un livello del fiume perfetto hanno fatto da cornice alla bella giornata di sport che ha visto scendere in acqua 117 concorrenti di 16 diverse società, per lo più della Lombardia ma anche una dal Veneto, una dal Piemonte e una dall’Emilia.

La gara regionale, valida come campionato lombardo per la categoria Master, si è disputata su due manches, per la classifica finale contava solo il migliore dei due tempi. I padroni di casa del Canoa Kayak Rivabella hanno schierato la squadra al completo: “Ad accezione di qualche atleta Master che ha dato una mano nell’organizzazione della gara – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. Basti pensare che tra i tanti volontari impegnati, c’erano ben 7 canoisti a fare soccorso in acqua. Un grazie a tutti i volontari che si sono occupati di ogni aspetto. Un ringraziamento al sindaco Marco Passoni che ci ha aperto le porte di Villa Sirtori, location apprezzata da tutte le società ospiti e, infine, grazie a tutti gli sponsor per il sostegno”.

All’evento hanno partecipato anche il presidente regionale della federazione Maurizio Lenuzza e, in qualità di direttore di gara, il vice presidente federale Marco Arlati.

I risultati del Canoa Kayak Rivabella

Venendo ai risultati 3° posto nella categoria Allievi per Daniele Cagliani. Nelle Cadette A successo di Margherita Cattaneo. Nei Cadetti A 5° posto per Rodolfo Aloe. Nelle Cadette B successo di Marilù Brambilla, mentre nei Cadetti B successo di Pietro Corti e argento di Simone Baccaro. Questi ultimi tre atleti hanno anche vinto la gara a squadre nei Cadetti B. Pietro Corti ha poi collezionato un ulteriore successo nel C1 Cadetti B.

Particolarmente combattuta la categoria Ragazzi con una ventina di atleti al via: Massimo Bettinazzi chiude al 6° posto mentre Pietro Mechilli è 7°. Massimo e Pietro hanno poi affrontato la gara in C2 vincendo l’oro. Nella categoria Juniores femminile Beatrice Bettinazzi sfiora il podio col 4° posto, mentre Valentina Fumagalli all’esordio nelle competizioni è giunta 6^. Nella Juniores maschile 4° posto (a soli 8 centesimi dal bronzo) per Riccardo Rosa. Rosa, Mechilli e Bettinazzi hanno poi conquistato il bronzo nella gara a squadre.

Nella categoria Senior, infine, successo per Lorenzo Corti che ha fatto segnare il miglior tempo di tutta la competizione; 5° Iacopo Brambilla, 9° Matteo Pasquale, 10° Francesco Brossa, 13° Gioele Rota. Nella categoria C1 Senior 2° Edoardo Auriemma, che ha poi corso anche nel C2 con Massimiliano Valsecchi conquistando ancora il 2° posto. Nei Master da segnalare l’argento di William Fumagalli. Per quanto riguarda le gare a squadre Senior ha sorpresa la squadra B del Ck Rivabella ha battuto la squadra A autrice di uno svarione: Rota, Pasquale e Fumagalli han chiuso quarti e Corti, Brambilla e Brossa han chiuso quinti.