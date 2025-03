A Olginate torna la gara sprint organizzata dal Canoa Kayak Rivabella

A partire dalle 10.30 sul lungolago Martiri della Libertà

OLGINATE – Domenica 30 marzo torna con la 3^ edizione la gara regionale sprint organizzata dal Canoa Kayak Rivabella di Lecco. Il tracciato è quello solito: 400 metri con partenza sotto il ponte di Olginate e arrivo nei pressi della piazzetta dei Pescatori.

“Dopo l’anno scorso dove abbiamo dovuto fare i conti con l’acqua alta che ha complicato la logistica della gara, quest’anno il livello è ottimale – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. La formula prevede due manches delle quali si terrà il miglior tempo per stilare la classifica finale”.

La prove ufficiali sono in programma dalle 9.15 alle 10.15, alle 10.30 è prevista la prima manche a seguire la seconda e poi la gara a squadre. Le premiazioni sono programmate per le 15.30 in Villa Sirtori.

“A tal proposito ringraziamo il comune di Olginate e il sindaco Marco Passoni per averci aperto le porte di Villa Sirtori e per il supporto – ha concluso il presidente Bettinazzi -. Un grazie anche a tutti gli sponsor e ai volontari che per il terzo hanno ci hanno consentito di organizzare questa gara”.

Ricordiamo che la gara sarà anche valida per l’assegnazione del titolo regionale della categoria Master.