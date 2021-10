Alpe Adria Cup. Ottimi risultati per gli atleti del Bicimania Quota 20 Garlate

Al via anche il campione del mondo Marco Radaelli

Nel prossimo weekend l’Alpe Adria Cup si concluderà a Rivignano

GARLATE – Giusto una settimana dopo il termine ufficiale della stagione agonistica italiana, i rider ancora “affamati” di competizioni si sono ritrovati sulla pista di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, per correre due tappe della ”Alpe Adria Cup”, una competizione transnazionale che si corre in varie nazioni, fra cui Austria, Ungheria, Slovenia e aperta anche rider di altre nazioni, come ad esempio gli svizzeri. Potevano mancare i garlatesi? Certo che no! Così Bicimania Quota 20 Garlate ha portato otto rider sabato e sei domenica. Pochi ma buoni i lecchesi, che hanno conquistato diverse finali in entrambe le giornate. Peccato per gli organizzatori che sia mancata la partecipazione di altre squadre solitamente molto numerose alle gare, sarebbe stata un’occasione per confrontarsi con rider di altre nazioni.

Sabato nella categoria 9/10 anni Francesco Caslini (G3) e Stefano Crippa (G4) hanno partecipato alle manche di qualificazione. Tommaso Bravi (G4) ha conquistato un meritato secondo posto in finale A, preceduto da un rider svizzero. Domenica erano presenti di nuovo Francesco Caslini che è riuscito a qualificarsi per la finale B dov’è arrivato settimo e Matteo Raccagni (G4) che è riuscito a raggiungere un bel sesto posto in finale A.

Fra i rider di 11/12 anni sabato era presente Giacomo Zangani (G5) che ha disputato le manche. Martino Caslini (G5) è arrivato settimo dopo aver perso il pedale in ultima curva e Alex Gilardi (G6) quinto. Ottime prove per loro. Domenica Martino si è migliorato con un gran terzo posto ed Alex si è confermato tra i migliori giungendo nuovamente quinto in finale A.

Nella prima giornata c’era anche Matteo Bravi, un “esordiente” di quattordici anni, che ha ben figurato e bissato il secondo posto del fratellino Tommaso. Fra gli “allievi” Giovanni Caslini ha corso le manche di qualificazione sia sabato che domenica. Infine, domenica era presente anche il Campione del Mondo “junior” Marco Radaelli. Gli organizzatori gli hanno preparato una bella accoglienza e lui ha ripagato con lo spettacolo in pista, vincendo agevolmente la gara.

Nel prossimo weekend l’Alpe Adria Cup si concluderà a Rivignano (UD), siamo sicuri che Bicimania lascerà il segno anche lì.