OLGINATESE – PRO SESTO 0-1: Bertani 81′

I bianconeri cadono ancora una volta per via di un gol subito nei minuti finali. La salvezza ormai è un miraggio.

OLGINATE – Niente da fare per l’Olginatese che, contro la Pro Sesto, cade per la sedicesima volta in stagione e sembra già alzare bandiera bianca per quanto concerne il discorso salvezza. Ora anche agganciare la zona play out appare una missione praticamente impossibile.

Partita decisa da un episodio nel finale

La gara del “Comunale” resta in equilibrio fino a dieci minuti dallo scadere, quando un rimpallo sfortunato porta alla rete di Bertani, che condanna la banda di Boldini ad un’altra domenica di sofferenza.

Situazione di classifica sempre più complicata

Dopo il pesante ko della precedente giornata, in terra veneta contro il Legnano Salus, la sconfitta odierna assume a tutti gli effetti i contorni di una resa. L’Olginatese in questo momento ha 9 punti di ritardo dal terz’ultimo posto, che potrebbe almeno permettere di giocarsi la salvezza tramite i play out. L’estrema fragilità dei bianconeri però non lascia intravedere possibilità di recupero.