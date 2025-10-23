Basket. Che successo per l’NBA Player Clinic

Oltre 80 giocatori presenti!

In campo tra i coach anche l’ex professionista Paulao

OLGINATE – Grande successo per l’NBA Player Clinic, l’evento organizzato dalla NBA Basketball School che per la prima volta è giunto in provincia di Lecco. In totale sono stati circa ottanta i giovani cestisti coinvolti nella manifestazione, una cinquantina nella fascia d’eta 2010/13 e una trentina in quella 2013/16. L’evento è stato organizzato in collaborazione con NP Olginate, Carpe Diem Calolziocorte e Centro Basket Pescate.

L’introduzione all’evento è stata data dal direttore tecnico della NBA Player Clinic, Flavio Fioretti. In seguito i ragazzi hanno avuto l’occasione di lavorare in collaborazione con Paulao, giocatore brasiliano naturalizzato spagnolo, ex scelta NBA – 45° nel draft 2010, senza mai però giocare nella Lega – e giocatore della nazionale carioca.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a un’esperienza di altissimo livello, non solo per i ragazzi delle nostre realtà, ma anche per giovani provenienti da tutta la provincia di Lecco e dai territori vicini di Como, Sondrio e Monza/Brianza – dichiara Edoardo Pogliaghi, responsabile tecnico del settore giovanile – un evento che ha messo in luce la forza della collaborazione tra società, l’importanza della formazione continua e la voglia di crescere insieme”.