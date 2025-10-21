Basket. Domani a Olginate arriva l’NBA Player Clinic

Grande festa al PalaRavasio

“Esperienza unica e di grande livello”

OLGINATE – Grande festa mercoledì 22 ottobre al PalaRavasio di Olginate per la tappa lecchese dell’NBA Player Clinic, fortemente voluta dalla NP Olginate, in collaborazione con Carpe Diem Calolziocorte e Centro Basket Pescate.

L’evento di domani è dedicato a giocatori nati tra il 2010 e il 2016 e offre un format di allenamento intensivo e coinvolgente della durata di 90 minuti, guidato da coach certificati NBA e progettato per lavorare su fondamentali di gioco come il tiro, il dribbling, la difesa e la lettura delle situazioni in campo. La giornata comincerà alle 16.30 col gruppo di nati tra il 2010 e il 2013 e proseguirà alle 18.30 con quello nati tra il 2013 e il 2016.

“Siamo orgogliosi di offrire ai nostri giovani, ma anche ai giovani del territorio e non, di provare un’esperienza unica e di grande livello – dichiara il responsabile del settore giovanile Edoardo Pogliaghi – crediamo nella formazione a 360 gradi di questi giovani cestisti. Un’iniziativa come questa dimostra che le tre società di Olginate, Calolziocorte e Pescate, investono concretamente sul futuro dei giovani attraverso lo sport, portando sempre innovazioni tecniche ed organizzative, ed in questo contesto portare al PalaRavasio delle figure importanti del panorama cestistico internazionale, con allenamenti specifici, moderni ed innovativi, utili anche per ampliare le competenze dei nostri allenatori”.