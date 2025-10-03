Basket DR2. Autovittani Pescate, stasera si comincia

Alle 21.15 a Malgrate contro Groane

“Dobbiamo concentrarci su di noi e i risultati arriveranno” dichiara coach Mazzoleni

PESCATE – L’Autovittani Pescate è pronta a ripartire e affrontare l’ennesimo campionato di Serie DR2. Tante le novità per la formazione lecchese, a partire dal confermatissimo coach Angelo Mazzoleni, in panchina nelle sfide decisive per ottenere la salvezza lo scorso anno.

Oltre a lui, sono arrivati diversi giocatori d’esperienza che dovrebbero garantire un campionato più tranquillo di quello dello scorso anno. Da Calolziocorte sono arrivati Leonardo Meroni, Marcello Butti, Giacomo Garota, Thomas Mazzoleni e Nicolas Papini, da Inverigo Emanuele Bianchini e Simone Butta, tutti giocatori d’esperienza che hanno giocato anni in categorie superiori, tra Serie C e DR1.

“Il precampionato è andato molto bene, abbiamo fatto amichevoli con Morbegno, Civate e la U19 di Olginate che farà la DR3 – dichiara coach Mazzoleni – ho fatto ruotare molto i giocatori, dando spazio a tutti”.

Questa sera l’esordio sarà in casa contro Groane, a partire dalle 21.15. «Questo è un campionato che non conosco, a parte le squadre e i giocatori che ho incontrato negli scorsi anni. Quello che ho detto ai ragazzi è che noi dobbiamo concentrarci su di noi, giocando in maniera aggressiva sia in attacco che in difesa. Dobbiamo pensare a fare la nostra partita e i risultati arriveranno” conclude il coach.