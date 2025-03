Basket DR2. Pescate resiste tre quarti, poi cede alla capolista

Almenno vince col punteggio di 79-65

“Trentello” per Francesco Puglisi

ALMENNO – Ha resistito per oltre tre quarti una gagliarda Autovittani Pescate in casa della Bergamo Trasmissioni Almenno, prima in classifica nel girone E della DR2. I ragazzi di coach Marco Michi avevano solo cinque punti da recuperare alla fine del terzo quarto ma, nell’ultima frazione, i bergamaschi hanno creato il gap decisivo.

Pescate parte sprint (5-11), Almenno non ha intenzione di sottovalutare gli ospiti e alla fine del primo quarto può contare su un buon margine (22-15). La formazione lariana rientra in partita grazie alla prova “cinque stelle lusso” di Francesco Puglisi, autore di 30 punti con 6 “triple” a segno su 11 tentativi.

Il secondo tempo si apre in sostanziale parità (39-38). La partita resterà in equilibrio fino al 60-57, a cinque minuti dalla sirena finale. Con qualche errore di troppo dei lecchesi – prontamente punito dalla capolista – Almenno vola via, vincendo col punteggio di 79-65.

BERGAMO TRASMISSIONI ALMENNO – AUTOVITTANI PESCATE 79-65

PARZIALI: 22-15; 39-38; 57-52

PESCATE: Brambilla, Galluccio 2, Puglisi 30, Lafranconi 6, Bassani 7, Fontana 5, Ticozzi 2, Riva, Marabelli 9, Invernizzi 2, Longhi 2, Montanelli n.e. All. Michi.