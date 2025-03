Basket DR3. La Npo di Cattani punta a conquistare la salvezza

Le prossime quattro partite che il quintetto olginatese dovrà affrontare non saranno affatto facili

Il coach: “Dopo la vittoria nel derby contro l’Aurora San Francesco, i ragazzi sono motivati”

OLGINATE – Mancano sei partite alla conclusione della stagione regolare del campionato di Serie Dr3, e la Npo di coach Stefano Cattani punta a conquistare la salvezza, sperando di raggiungere questo obiettivo il prima possibile.

Le prossime quattro partite che il quintetto olginatese dovrà affrontare non saranno affatto facili. Nello specifico, si troveranno di fronte Treviolo, Lecco, San Pellegrino e Dalmine. Al momento, la Npo ha un vantaggio di +6 nella corsa per la salvezza.

Tuttavia, visto il grande equilibrio che caratterizza questo campionato, è sufficiente incassare qualche sconfitta per rischiare di scivolare nella zona pericolosa. Venerdì sera, Olginate ospiterà, alle 21.30, il quintetto bergamasco del Treviolo.

“Una sfida difficile anche se all’andata, in casa loro – precisa Cattani – per oltre venti minuti avevamo giocato un ottimo basket, prima di spegnerci nel terzo quarto. Perdemmo quella sfida per quattro punti: 69-65. Dopo la vittoria nel derby contro l’Aurora San Francesco, i ragazzi sono motivati, rimarcando che ho ancora fuori alcune pedine, e quindi, anche contro Treviolo, saremo contati”.

“Il team bergamasco ha dimostrato di essere molto forte sul piano fisico, giocando anche un ottimo basket. Ma in alcune sfide, hanno dimostrato anche qualche lacuna, perdendo delle partite contro formazioni di bassa classifica. Ma quello che conta che la Npo scende in campo motivatissima, consapevole che tutte le partite si possono vincere. Il fattore campo può essere un punto a nostro favore – conclude Cattani – ma l’importante che i ragazzi siano determinati dal primo all’ultimo minuto”.