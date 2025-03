Basket DR3. NP Olginate, ultimo quarto da incubo

Solo 3 punti segnati, sconfitta di 2 punti (53-55)

“Colpa dell’inesperienza, ma abbiamo giocato su ottimi livelli”

OLGINATE– Finale amaro per la Nuova Pallacanestro Olginate nella sfida interna contro Treviolo. I ragazzi di coach Stefano Cattani hanno dato il calcio al classico “secchio di latte” con un ultimo quarto deludente.

Il primo tempo tra le due formazioni è di sostanziale parità, Treviolo lo chiude avanti (29-32) ma i lecchesi sono sempre rimasti in scia.

Nel terzo quarto Olginate rientra in campo con un ottimo piglio e ribalta completamente la partita, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (50-41).

L’ultima frazione la formazione di casa si inceppa, anche a causa delle uscite per cinque falli di Balossi e Motta. Nonostante la siccità offensiva – solo tre punti segnati nel quarto! – Olginate avrebbe anche la possibilità di pareggiare il match all’ultimo secondo, sprecandola.

“Abbiamo perso, per colpa dell’inesperienza anche per l’uscita per cinque falli di Balossi e Motta – dichiara coach Cattani – era una partita alla nostra portata ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi, hanno giocato su ottimi livelli”

NP OLGINATE – TREVIOLO 53-55

PARZIALI: 14-16; 29-32; 50-41

OLGINATE: Brambiila 2, Balossi 9, Lesiuk ne, Pensotti, Losa 9, Motta 13, Ripamonti 3, Bonacina, Manzoni 2, Mattavelli 2, Milani 13. All. Cattani.