Basket giovanile. Alessandro Torti tra i migliori 2011 lombardi

Gioca nel Centro Basket Pescate

In lizza per partecipare a un torneo con la rappresentativa lombarda

PESCATE – Il lecchese Alessandro Torti si sta segnalando tra i più interessanti giocatori lombardi nati nel 2011. Il giocatore del Centro Basket Pescate ha partecipato ieri all’allenamento a Carugate, il primo di due, col secondo che verrà organizzato il 30 marzo nello stesso luogo.

Torti, assieme agli altri ragazzi convocati, si sta giocando un posto per partecipare al prestigioso memorial “Marco Fadda e Roberto Ravarotto” di Nuoro, dal 2 al 5 aprile.

La manifestazione si svolgerà nella palestra CONI della città sarda e vedrà partecipare le rappresentative regionali di Sardegna, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia, più una formazione mista che unisce Umbria e Marche

Le squadre saranno divise in due giorni. La Lombardia aprirà il torneo affrontando il Lazio, venerdì 3 aprile alle 16. Il secondo match verrà disputato sabato 4 alle 9.30 contro la Campania, il terzo alle 16.15 contro la Toscana.

Domenica 5 aprile si svolgeranno le finali.