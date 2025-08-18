Basket giovanile. Alessandro Torti tra i migliori 2011 lombardi

Il pescatese convocato dalla FIP Lombardia

Per lui uno stage di tre giorni a Selvino, dal primo settembre

PESCATE –La stagione agonistica non è ancora iniziata ma ci sono già belle notizie per il Centro Basket Pescate: il quattordicenne Alessandro Torti è stato convocato per un raduno tecnico di tre giorni a Selvino, dal primo al tre settembre.

L’annuncio della convocazione è stato pubblicato sul canale Facebook della FIP Lombardia la scorsa settimana. Oltre a Torti, che più volte è stato selezionato la scorsa stagione, sono stati chiamati altri trentuno ragazzi nati nel 2011.

La squadra più rappresentata è l’Olimpia Milano, con sette atleti presenti. Sei giocatori provengono da Varese – equalmente divisi tra Robur e Pallacanestro – e solo uno da Cantù.

Il referente tecnico territoriale sarà coach Matteo Semoventa e come guest coach è stato scelto Stefano “Pino” Sacripanti, allenatore con una ultradecennale esperienza a livello di Serie A e vincitore di tre medaglie con la nazionale U20 italiana, tra cui l’oro in Estonia nel 2013.