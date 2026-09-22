Basket Giovanile. Pogliaghi prosegue il lavoro con Pescate, NPO e Carpe Diem

Confermato come responsabile tecnico

Diverse novità a partire da questa stagione

OLGINATE – Edoardo “Dodo” Pogliaghi è stato confermato come responsabile tecnico del settore giovanile del consorzio formato da Carpe Diem Calolziocorte, Nuova Pallacanestro Olginate e Centro Basket Pescate. Il lavoro di coach Pogliaghi è quello di far crescere la “cantera”.

È il mio terzo anno come responsabile tecnico delle tre società e sicuramente siamo cresciuti, anche nei numeri – dichiara – gli obiettivi rimangono quelli degli anni passati: continuare a crescere e portare, dove possibile, almeno un gruppo per annata a confrontarsi con un campionato Gold. Quest’anno purtroppo la Federazione non ci ha dato questa possibilità con uno dei nostri gruppi e un po’ mi dispiace, ma continuiamo a lavorare nella stessa direzione, senza perdere di vista l’obiettivo principale: far crescere e migliorare i ragazzi, non semplicemente vincere”.

Coach Pogliaghi illustra poi le novità inserite da questa stagione. “Abbiamo aumentato il numero degli allenatori, inserendo anche giovani che sono cresciuti nel nostro settore giovanile e investito sulla preparazione atletica con Lorenzo Panzera, che seguirà i principali gruppi, e stiamo lavorando per inserire altre figure che possano completare ulteriormente lo staff”.

Proprio l’aumento dello staff è da considerarsi fondamentale per lo sviluppo societario. “Aumentare il numero degli allenatori significa anche avere più possibilità di confronto e di crescita. Il fatto di aver inserito ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile è poi particolarmente importante: significa dare continuità al percorso e creare nuove figure all’interno delle società – conclude Pogliaghi – a loro chiedo di essere un punto di riferimento. Serietà, presenza, entusiasmo e capacità di rapportarsi con i ragazzi. Deve trasmettere valori oltre che insegnare pallacanestro”.

Pogliaghi ha fatto poi il punto anche sul settore femminile, potenziato ulteriormente e che avrà anche una prima squadra a partire dalla prossima stagione.