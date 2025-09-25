Basket giovanile. Sara Fumagalli, tra minibasket e basket femminile

Sarà responsabile del minibasket di Calolzio e Olginate

“Tanti vantaggi, lavoreremo su gruppi omogenei”

CALOLZIOCORTE – Responsabile del minibasket di Calolzio e Olginate e allenatrice della squadra femminile U17 a Mandello, Sara Fumagalli sarà una figura cruciale nel settore giovanile congiunto tra Carpe Diem Calolziocorte, NP Olginate e Centro Basket Pescate.

La ventiseienne è personal trainer, istruttrice di minibasket e preparatrice atletica del settore giovanile di basket, grazie alla sua laurea triennale in Scienze Motorie e alla magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

“Alleno da ormai sette anni. Ho iniziato facendo da aiuto, poi pian piano ho iniziato a prendermi qualche squadra mia – dichiara – ho iniziato ad Osnago, dove ho giocato personalmente per tutti gli anni del minibasket. Mi sono poi spostata a Mandello per poi arrivare tre anni fa ad Olginate – dichiara – oltre al minibasket seguo anche la preparazione atletica del settore giovanile di Mandello e da quest’anno amplieremo il progetto anche alla prima squadra. Sempre a Mandello alleno la squadra femminile dell’U17 con la quale abbiamo aperto una collaborazione con Carpe Diem”.

Tra le novità di quest’anno c’è stata l’unione del settore minibasket tra Olginate e Calolziocorte, sotto la responsabilità proprio di Fumagalli. “Unire i due settori minibasket di Calolzio e Olginate ha sicuramente molteplici vantaggi: oltre all’utilizzo delle palestre in comune, riusciremo a lavorare con gruppi molto omogenei e mono anno, cosa fondamentale per creare un contesto di crescita adatto a tutti. Anche il metodo sarà lo stesso: l’obiettivo è quello di trasmettere a tutti le regole fondamentali, il fair play e la voglia di giocare, senza però tralasciare gli strumenti fondamentali come palleggio, passaggio e tiro. In questa fase ritengo sia molto importante far capire cosa succede, insegnare come si può reagire e come ci si può comportare nelle diverse situazioni, sempre tenendo il gioco e il divertimento al centro”.

L’altro focus di attenzione è quello sul cosiddetto “Settore rosa”, una nuova collaborazione nata tra Mandello e Calolziocorte. “A Mandello avevamo il problema di avere troppe ragazze di annate diverse e amalgamandoci con Calolzio riusciamo a formare due squadre compatte e omogenee, in modo tale da dare tanto spazio a tutte in campo senza dover giocare sotto età o da fuori quota e, quindi, creare scontento generale. Credo poi che il mescolarsi con nuove persone faccia crescere ancora di più la voglia che hanno queste ragazze di venire in palestra a divertirsi”.