Basket. I risultati del fine settimana per la NPO Olginate

La Npo vince il derby contro l’Aurora San Francesco di Lecco

Vittoria casalinga per l’Under 17 Bianca

OLGINATE – La Npo si impone nel derby contro l’Aurora San Francesco di Lecco, vincendo con il punteggio di 59-64 (parziali: 19-24, 24-34, 38-56). Il quintetto della Npo, guidato da coach Stefano Cattani, conquista così una preziosa vittoria in trasferta nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie DR3 di basket.

Vittoria all’andata al Palazzetto Iginio Ravasio e successo esterno a Calolziocorte: due sfide conquistate dai ragazzi di coach Cattani, che hanno mostrato grande cuore e determinazione. Una partita sofferta, ma una vittoria decisamente meritata per i ragazzi.

“Partita a due volti con l’Aurora che per trentotto minuti si è messa a zona. Nel primo quarto troviamo delle buone percentuali al tiro, sia dalla distanza ma anche da sotto canestro. Nel secondo quarto allunghiamo con maggiore convinzione, riuscendo sempre a tirare bene, e superare la loro zona. Rientriamo in campo ancora molto convinti, difendendo bene, continuando ad avere una buona mano al tiro, soprattutto vicino al canestro, arrivando anche a raggiungere un massimo vantaggio di venti punti” commenta il coach.

“Nell’ultimo quarto c’è stato un netto blackout da parte della squadra, non riuscendo più ad essere lucidi nel far girare la palla, ed anche nelle conclusioni – continua il coach – Sta di fatto che i locali rientrano in partita, arrivando a -4 ad un minuto e mezzo al suono della sirena. Bravi a rimanere concentrati, tenendo bene la palla, costringendo l’Aurora a commettere dei falli”.

“Una vittoria meritata – conclude Cattani – ma non possiamo complicarci in questo modo, una partita ampiamente controllata e ben giocata. Bene per i due punti, perché ci allontana dalla zona play out, ora siamo a +6, bene per i due punti per la nostra classifica, un po’ meno per il finale di partita”.

Tabellini; Brambilla, Balossi 14, Lesiuk, Pensotti 5, Losa 5, Motta 12, Corti ne, Ripamonti 2, Bonacina 1, Manzoni 20, Mattavelli ne, Milani 5

Per quanto riguarda la formazione Under 17, ottimo risultato con una vittoria casalinga. Il quintetto dell’Under 17 Bianca, impegnato nel campionato “Classificazione Bronze”, ha trionfato contro la formazione erbese Le Bocce Casa della Gioventù, con il punteggio di 53-40 (11-7, 30-18, 42-33). Un successo importante per la squadra di coach Marzio Puglisi, che conquista i due punti nella terza giornata di ritorno.

“Sono contento della vittoria, ma anche della prova dei ragazzi. Il motivo è semplice quanto importante. Una vittoria di squadra, una vittoria di carattere, e posso anche affermare, di capacità tecniche. Siamo partiti benissimo, abbiamo trovato il vantaggio e lo abbiamo sempre mantenuto, arrivando a toccare anche + 16. Ho visto una squadra coesa, che ha sofferto, ma che ha espresso un basket di energia e di qualità per quaranta minuti” spiega il coach Puglisi.

“Abbiamo giocato molto bene sotto canestro, nei duelli uno contro uno, con tiri precisi dal perimetro, efficaci in attacco e molto attenti in difesa. Abbiamo pagato qualcosa sul piano fisico, ma è stato decisivo il modo in cui siamo riusciti a raddoppiare con rapidità. Una vittoria meritata – conclude Marzio Puglisi – e posso esprimere con soddisfazione la mia piena approvazione per la prova del collettivo”.

NPO BIANCA: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Colombo, Carenini, Bonacina, Burini.