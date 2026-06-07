Basket. La NPO Olginate vince Gara 3 e conquista la promozione in DR2

Due promozioni in due stagioni. Dalla DR4 alla DR2

La formazione guidata da coach Marzio Puglisi si è imposta per 57-53 contro la Nino Ronco Ornago

OLGINATE – Due promozioni in due stagioni. Dalla DR4 alla DR2: un percorso straordinario che racconta lavoro, sacrificio, spirito di gruppo e grande determinazione. La NPO Olginate completa la sua scalata e conquista la promozione in Divisione Regionale 2 superando, nella decisiva Gara 3 della finale playoff, una combattiva Nino Ronco Ornago.

Venerdì sera, davanti al pubblico del Palazzetto Iginio Ravasio, la formazione guidata da coach Marzio Puglisi si è imposta per 57-53 al termine di una sfida intensa e combattuta (19-14, 31-33, 37-42).Una partita vissuta sul filo dell’equilibrio e della tensione, con entrambe le squadre consapevoli della posta in palio. La pressione ha inevitabilmente inciso sulle percentuali al tiro, ma non sull’intensità agonistica. La NPO parte meglio e chiude avanti il primo quarto. Ornago, però, reagisce e riesce a ribaltare l’inerzia poco prima dell’intervallo grazie alla tripla sulla sirena di Belotti, che manda gli ospiti negli spogliatoi sul 31-33. Nel terzo periodo la gara sembra complicarsi per i lecchesi. Le triple di Meani e Oriana sono infatti gli unici canestri segnati dalla NPO nella frazione. Olginate resta addirittura dieci minuti consecutivi senza trovare la via del canestro e Ornago prova ad allungare.

È proprio in quel momento che emerge il carattere della squadra di coach Puglisi. Quando gli ospiti tentano la fuga decisiva, la NPO reagisce con orgoglio e piazza un parziale di sette punti consecutivi che riapre completamente la partita.

Nel finale è ancora Oriana a prendersi la scena. A un minuto dalla sirena realizza la tripla del sorpasso sul 55-53, facendo esplodere il palazzetto. Ornago non ha più energie per replicare e lo stesso Oriana, con un glaciale 2 su 2 dalla lunetta, mette il sigillo definitivo sul match fissando il punteggio sul 57-53.

Al suono della sirena può finalmente partire la festa: la NPO è in DR2.

L’emozione di coach Puglisi

Le prime parole del tecnico olginatese sono cariche di emozione: “Non nascondo di essermi emozionato tantissimo. È una soddisfazione enorme e un traguardo che, posso dirlo senza esitazioni, abbiamo meritato”. Puglisi preferisce parlare del gruppo più che della singola partita. “Mi devo inginocchiare davanti a questi ragazzi e applaudirli per la loro capacità, la loro ostinazione e la loro incredibile forza di volontà. Hanno disputato una stagione straordinaria, così come il gruppo Under 19. Abbiamo lavorato tantissimo, sempre uniti e con grande spirito di appartenenza. Questa promozione è la ciliegina sulla torta di un’annata davvero importante”. Il tecnico guarda già al futuro, senza dimenticare quanto costruito durante l’anno. “Nei prossimi giorni ci confronteremo con i ragazzi per programmare il futuro e capire come affrontare al meglio la prossima stagione. Oggi, però, c’è solo spazio per gli applausi. Voglio ringraziare tutto il gruppo della DR3 e dell’Under 19 per la presenza, la costanza e la qualità che hanno messo in ogni allenamento. Se pensiamo che in tutta la stagione abbiamo perso soltanto due partite, una delle quali di un solo punto contro Ornago, credo che questo finale fosse meritato. Soprattutto per i ragazzi e per le loro famiglie”.

I protagonisti

Nel tabellino della NPO: Mattavelli 7, Brambilla 2, Losa 3, Marchesi 8, Gilardi 2, Oriana, 15, Motta 2, Panzeri 4, Fiore, Meani 5,Basta, Defendi.

Per Olginate è il coronamento di un percorso eccezionale. Due promozioni consecutive non arrivano per caso: sono il risultato di programmazione, lavoro quotidiano e di un gruppo che ha saputo crescere insieme, superando ogni ostacolo.

Adesso la DR2 è realtà. E, guardando quanto fatto negli ultimi due anni, la sensazione è che questa squadra non abbia ancora smesso di sognare.