Basket. La NPO Under 17 sconfitta contro Caluschese

Una sconfitta nella prima giornata di ritorno del Campionato “Classificazione Gold”

Il coach Tocalli analizza la sconfitta

OLGINATE – Prima giornata di ritorno del Campionato Under 17 “Classificazione Gold”, con il quintetto della Npo che perde contro la squadra bergamasca Caluschese per 61-52 (parziali 17-9, 33-28, 47-39).

“Abbiamo perso una partita che era alla nostra portata, contro una squadra che aveva i nostri stessi punti in classifica. All’andata vincemmo con uno scarto di sette punti, e quindi, anche nello scontro diretto non siamo riusciti ad emergere. Sarebbe stato importante vincere questa sfida per la nostra classifica” commenta il coach Tocalli.

“Un inizio di partita non brillante da parte della squadra, ed andiamo sotto anche di dieci punti. Dobbiamo sempre rincorrere l’avversario – continua a spiegare il coach – Nonostante l’handicap del risultato, i ragazzi sono sempre rimasti concentrati, e nell’ultimo quarto, riusciamo anche ad agganciare Calusco”.

Infine, il coach Tocalli conclude: “Nel finale loro sono più precisi e commettono meno errori. Le considerazioni tecniche della partita si leggono nelle percentuali basse al tiro 11 su 44 da due, e nei tiri liberi: 15 su 31. Sotto con gli allenamenti, lavorando con intensità e determinazione per ritornare a vincere in campionato”.

Formazione: Vasta, Nuccio, Colombo, Castagna, Mazzoleni, Frigerio, Cantù, Sorito, Brusadelli, Sow, Caiani, Oliverio.