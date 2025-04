Basket. Np Olginate: i risultati del fine settimana

Convincente vittoria in trasferta per la NPO Olginate sul campo di Marnate

Si chiude il campionato “Classificazione Gold” per l’U17

OLGINATE – Colpo esterno della Np Olginate che conquista il parquet di Marnate (VA), imponendosi con un netto 66-88 nella sfida valida per la seconda giornata di ritorno della seconda fase del campionato Under 17 Promozionale. Parziali: 17-22, 33-41, 57-63. Grande soddisfazione in casa olginatese per la prestazione convincente e il risultato ottenuto.

“Sono contento della prova della squadra, anche se nel terzo quarto abbiamo abbassato un po’ l’intensità nel gioco. I locali si sono affidati molto al loro numero 24, giocatore di esperienza ed indubbiamente di una categoria superiore. La squadra ha giocato i primi due quarti in maniera diligente, aggredendo molto, recuperando molti palloni, trovando quegli spazi importanti, per trovare anche canestri facili” spiega Simone Caldirola.

Inoltre, il coach aggiunge: “Nel terzo quarto Marnate è rientrata in partita, ma la Npo, nell’ultima frazione, è stata perfetta, giocando di squadra, velocizzando le giocate, vincendo meritatamente questa partita. Mercoledì 23 aprile giocheremo in casa contro Venegono per l’ultima partita della stagione ma sarà importante questa sfida perché c’è in palio il primo posto di questo girone”.

Npo: Piazza, Brambilla, Tentori, Pozzi (cap.), D.Colosimo, M. Colosimo, Carenini, Cantù, Sorito, Sow.

Ultima giornata del campionato Under 17 “Classificazione Gold“, con la NPO di coach Tocalli impegnata nel derby in trasferta contro il Basket Lecco. La sfida si è chiusa sul 52-49 (parziali 23-8, 31-21, 39-32) a favore dei padroni di casa. Dopo un primo quarto sottotono, gli ospiti sono riusciti a reagire, mettendo in difficoltà il quintetto lecchese per il resto dell’incontro.

“Usciamo sconfitti contro la prima della classe. Abbiamo pagato purtroppo un primo quarto, ed un inizio del secondo quarto, giocati non in maniera brillante, in cui sono emerse la loro fisicità e la loro intensità. Per il resto sono veramente orgoglioso della reazione e del carattere espresso dai miei ragazzi. Rimarco la consapevolezza del gruppo nel reagire al gap, riuscendo a recuperare l’intero svantaggio, e addirittura, mettere davanti la testa a pochi minuti dal suono della sirena” commenta il coach.

“Abbiamo vinto tre frazioni, e questo ha un significato per la squadra è per i miei ragazzi. Nel finale – conclude Tocalli – abbiamo pagato uno 0 su 2 ai tiri liberi, perdendo, in maniera banale, una palla fondamentale per la partita. Credo che se avessimo vinto il derby, non avremmo rubato niente. Abbiamo fatto un discreto girone di ritorno e questo non può che rendermi contento del lavoro che abbiamo fatto io e Angelo con questi ragazzi“.

Npo: Sala, Vasta, Nuccio (cap.),Colombo, Castagna, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Brusadelli, Caiani, Oliverio, Millin.