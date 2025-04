Basket. NP Olginate: i risultati del fine settimana

Npo Bianca sconfitta dalla Comense, Tocalli guida la Npo Blu al terzo successo consecutivo

Caldirola trionfa nel campionato Under 17 Promozionale

OLGINATE – Penultima sfida della stagione 2024-25 per il quintetto della Npo Bianca, che, sotto la guida di coach Marzio Puglisi, è stata sconfitta in casa con il punteggio di 39-40 (9-11, 18-20, 25-32) dalla Comense, nella partita valida per il girone di Classificazione Bronze Under 17.

“È una sconfitta che fa male, soprattutto perché abbiamo avuto vantaggi significativi, ma purtroppo non siamo stati abbastanza bravi e lucidi per chiudere la partita. Sono molto amareggiato per due motivi. Il primo, perché i miei ragazzi avrebbero meritato questa vittoria, senza nulla togliere alla prestazione degli avversari. Il secondo, e soprattutto, perché a un secondo dalla sirena non ci è stato fischiato un chiaro fallo su un nostro giocatore, che stava cercando di segnare e ha subito un evidente contatto” commenta il coach.

“Tutto questo ci ha penalizzato moltissimo. Ripeto perché la squadra ha lottato fino in fondo per vincere questa sfida ma non possiamo giocare a ritmi alternati. Trovare un vantaggio importante, ed essere raggiunti nello spazio di qualche minuto – continua il coach – Ci mancava qualche elemento, vedi Brambilla, ma nulla toglie nel rimarcare che i ragazzi devono essere più cinici, precisi e concentrati. Adesso andiamo a giocarci l’ultima sfida della stagione contro Robbiano, con la speranza di chiudere bene questa stagione”.

Npo: Piazza, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Nanni (cap.), Colombo, Carenini, P. Bonacina, R. Bonacina, Burini.

Nel campionato Under 17, vittoria netta e meritata per il quintetto della Npo Blu, guidato da coach Chicco Tocalli, nell’ultima partita casalinga della seconda fase del girone “Classificazione Gold”. Il team olginatese conquista il terzo successo consecutivo, chiudendo la sfida con il punteggio di 73-55 (26-13, 43-29, 60-40).

Il coach Tocalli commenta: “Sondrio si presenta ad Olginate con diverse assenze tra cui i due migliori realizzatori della squadra. Sicuramente agevolati da queste assenze, siamo stati davanti per tutti i quaranta minuti del match, raggiungendo nel secondo tempo anche venti punti di vantaggio. Posso dire che ho visto una buona prestazione di squadra, soprattutto a livello offensivo, ma si deve sicuramente fare meglio in fase difensiva. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo posto la giusta attenzione in alcune situazioni di gioco”.

“Ora ci attende l’ultima partita del girone. Il derby con il basket Lecco a Lecco, dove, purtroppo – conclude Federico Tocalli – ai fini della classifica, per noi, non conta più nulla”.

Npo Blu: Sala, Vasta, Nuccio (cap.), Colombo, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Sorito, Brusadelli, Caiani, Oliverio, Millin.

Inoltre, netta affermazione per la Npo di coach Simone Caldirola, che si impone con decisione nel match casalingo contro Menaggio, valido per la prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato Under 17 Promozionale. L’Olginate vince 61-27 (parziali 21-7, 34-10, 46-18).

“Una partita senza storia già dall’inizio, ma rimarco come la squadra ha giocato con intensità, pressando con continuità l’avversario, recuperando tanti palloni, trovando anche i giusti spazi per andare a canestro. Gli ospiti hanno cambiato più volte l’assetto difensivo, ma i ragazzi hanno sempre letto molto bene le varie situazioni tattiche, tenendo sempre in mano le redini del gioco” sottolinea il coach.

“Con i veloci contropiedi abbiamo trovato continuità anche nel realizzare canestri anche dalla lunga distanza. Sono molto contento della prova della squadra – conclude Bonacina – e tutti hanno dato il loro contributo e la squadra ha espresso anche un buon basket”.

Hanno giocato Tentori, Pozzi (cap.), D. Colosimo, M. Colosimo, Castagna, P. Bonacina, R. Bonacina, Mandarina, Burini, Sow.