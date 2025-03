Basket Olginate. Sconfitte nei derby Under 17 contro Costamasnaga e Rhinos

NPO Blu e NPO perdono nei derby contro Costamasnaga e Rhinos Robbiate. Coach Tocalli e Puglisi analizzano le sconfitte

OLGINATE – Un fine settimana difficile per le formazioni Under 17 della Nuova Pallacanestro Olginate, che escono sconfitte nei rispettivi derby contro il Costamasnaga e il Rhinos Robbiate.

Nella partita valida per la seconda giornata di ritorno del girone di “Classificazione Gold”, la NPO Blu ha perso di misura contro il Costamasnaga con un punteggio di 41-43. La gara, caratterizzata da un andamento equilibrato, ha visto i parziali di 13-15, 26-27 e 37-36. Nonostante la delusione, il coach Chicco Tocalli ha sottolineato la competitività della squadra, evidenziando che la NPO ha avuto due occasioni per pareggiare, ma non è riuscita a concretizzare. La percentuale di tiro del 29% dal campo ha pesato sulla sconfitta, e il coach ha già programmato un lavoro intenso in palestra per ritrovare energia mentale in vista della prossima sfida contro Vimercate, in programma il 22 marzo.

Dall’altra parte, la NPO di coach Marzio Puglisi ha affrontato il Rhinos Robbiate nel girone di “Classificazione Bronze”, subendo una sconfitta più netta con il punteggio di 87-59. Nonostante un buon inizio, la squadra ha faticato nella terza frazione, dove ha commesso troppi errori, sia nei tiri da lontano che sotto canestro. Puglisi ha riconosciuto la mancanza di alcuni giocatori titolari a causa di malattia, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare la continuità e la motivazione dei ragazzi per affrontare le prossime sfide.

Entrambe le formazioni NPO torneranno in palestra per lavorare sugli aspetti critici emersi durante le partite, con l’obiettivo di tornare a vincere e migliorare le proprie prestazioni nei prossimi incontri.