Basket play-off Serie D. Pescate, sconfitta e retrocessione

La Pol. Brembate Sopra vince la decisiva gara 5

“Condannati dalle regole, in altre annate saremmo andati ai play-off” dichiara coach Figini

MALGRATE – Si chiude come peggio non potrebbe la stagione dell’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Davide Figini crollano nel secondo tempo della decisiva gara 5 e retrocedono amaramente nel campionato di Promozione.

Spinta da un grande pubblico, l’Autovittani parte a fionda e nel primo quarto guadagna un’ampia doppia cifra di vantaggio (29-16). Sembrerebbe il preludio a un trionfo, ma Brembate sopra dimostra di non essere venuta in gita nel lecchese e dimezza lo svantaggio prima del riposo lungo (41-36).

Nella ripresa Pescate non segna più – solo sei punti nel terzo quarto – e gli ospiti prendono in mano la partita, allungando nell’ultima frazione fino al 63-71 finale.

Inutile l’ottima prova di Matteo Cazzaniga, autore di 17 punti. Doppia cifra anche per Mathias Cala e Alessandro Albenga, entrambi a quota 10.

“Le regole ci condannano, siamo arrivati settimi a pari merito, in altri anni saremmo stati salvi e in zona play-off… – dichiara un amareggiato coach Davide Figini – è stata una stagione dura e difficile, piena di difficoltà. Tutti quanti abbiamo fatto il nostro, tutti quanti abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ovvio che sono molto dispiaciuto della retrocessione, ma moltofelice di vedere il palazzetto più che pieno per di bambini, ragazzi e genitori che ci sostenevano. Mai visto un palazzetto così e pubblicamente dico a tutti grazie”.

Per quanto riguarda il futuro, coach Figini rimette tutto nelle mani della società. “Accetterò con serenità ogni decisione che prenderà il presidente con la dirigenza, qualunque essa sia. Sono a completa disposizione della società”.

AUTOVITTANI PESCATE – POL. BREMBATE SOPRA 63-71

PARZIALI: 29-16, 41-36, 47-53

PESCATE: Cazzaniga 17, Albenga 10, Cala 10, Bianchi 8, Nasatti 6, Butti 5, Motta 5, Garota 2, Colombo, Crevenna, Invernizzi, Porcaro. All. Figini