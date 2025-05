Basket play-off Serie DR3. NP Olginate, corsa finita

Dalmine vince col punteggio di 79-65

Altra gran prestazione di Mott, 21 punti per lui

DALMINE – Si è concluso venerdì sera sul campo del CRAL Dalmine il campionato 2024/25 della NP Olginate. La squadra di coach Stefano Cattani è rimasta in partita per tre quarti, per poi cedere nell’ultima frazione.

Olginate ha giocato un primo turno di play-off molto soddisfacente, specie pensando che l’avversaria era Dalmine, prima in campionato e favorita numero uno per la promozione in Serie DR2. Dopo aver tenuto sotto scacco i bergamaschi per buona parte della partita d’andata – finita 77 pari – i lecchesi si sono confermati anche al ritorno.

Dopo un inizio shock (18-4), Olginate si rimette in partita un passo alla volta, arrivando a due soli punti di distacco a sei minuti dalla fine del match. Purtroppo i lecchesi non sono riusciti a completare la rimonta e, nel finale di gara, hanno ceduto e perso 79-65.

Ancora sugli scudi Cristiano Motta che, dopo i 28 punti dell’andata, ne ha piazzati 21 anche al ritorno.

“Abbiamo affrontato una grande squadra – dichiara coach Cattani – Dalmine merita il passaggio del turno-ma sono orgoglioso di questo gruppo perché hanno fatto una stagione fantastica”.

CRAL DALMINE – NP OLGINATE 79-65

PARZIALI: 18-8; 34-27; 52-48

OLGINATE: Brambilla 5, Balossi 3, Pensotti 3, Losa 2, Motta 21, Ripamonti 2, Bonacina ne, Manzoni 7, Mattavelli 7, Rusconi 7, Milani 8, Falzetta n.e. All. Cattani.