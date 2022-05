Basket play-out Serie B. Vendetta Bologna, Olginate sotto 1-2

I lecchesi resistono fino a metà ultimo quarto, poi il crollo

Olginate senza Andrea Negri e Luca Brambilla

OLGINATE – Il Bologna Basket 2016 restituisce subito la pariglia alla Caffè Agostani Olginate, sbancando alla prima occasione utile il PalaRavasio e guadagnando nuovamente il fattore campo per una ipotetica gara 5.

La NPO ritrova Andrea Ambrosetti – super rientro! – ma perde il suo omonimo Negri e Luca Brambilla, entrambi in panchina per tutta la gara.

Il primo quarto è in assoluto equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a scappare via (22-23). Nella seconda frazione lo spartito non cambia molto, Bologna guadagna sette punti di vantaggio (33-40) ma Olginate chiude forte il primo tempo, andando al riposo con un solo possesso di svantaggio (42-44).

Uno scatenato Giacomo Maspero – sette punti consecutivi – e un canestro da tre di Ambrosetti trascinano la Caffè Agostani al primo consistente vantaggio del match (52-46), ma questa volta sarà Bologna a chiudere forte il quarto (60-58). La partita resta in equilibrio fino al 34° minuto (69-69), momento in cui Olginate smette completamente di segnare. I lecchesi chiudono la gara con sette tiri sbagliati consecutivi e perdono col punteggio di 70-81.

19 punti in 22 minuti per Maspero. 16 per il rientrante Ambrosetti.

CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE – BOLOGNA BASKET 2016 70-81

PARZIALI: 22-23; 42-44; 60-58

OLGINATE: Negri n.e, Maspero 19, Cesana, Ambrosetti 16, Adamu 2, Natalini 3, Bloise 8, Brambilla, Baparape 7, Tomcic 3, Cucchiaro 12, Pirola. All. Cilio.