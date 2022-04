Basket Serie B. Caffè Agostani, doppio colpo per la salvezza

Da Bernareggio arrivano due giovani talenti: Adamu e Pirola

La formazione di coach Cilio si prepara per gli imminenti play-out

OLGINATE – La Caffè Agostani Olginate di coach Manuel Cilio dovrà passare per i play-out per poter mantenere il diritto di giocare in Serie B anche il prossimo anno. Per scongiurare la retrocessione in serie C Gold la dirigenza ha fatto due regali all’allenatore comasco, prelevandoli dalla Lissone Interni Bernareggio: Abba Adam Adamu e Flavio Pirola.

Abba Adam Adamu è un centro giovane – classe 2004 – con una fisicità importante, visto che è alto circa 210 cm. Il giocatore è un prodotto della Pallacanestro Vado Ligure – la stessa che formò l’ex lecchese Kyril Tsetserokou – e in stagione ha tenuto una media di 3.5 punti e altrettanti rimbalzi in circa dieci minuti di utilizzo.

Flavio Pirola è un prodotto del settore giovanile di Bernareggio. Alto quasi 190 cm, il diciottenne – ne compirà 19 a ottobre – ha una media di 3 punti a partita – 13 minuti in campo – con un buon 38% nelle conclusioni da oltre l’arco, vero e proprio tallone d’Achille della formazione lecchese, che non arriva al 30% complessivo in stagione.

I due rinforzi dovrebbero esordire già sabato prossimo nella sfida casalinga contro Padova.