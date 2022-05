Basket Serie B. Caffè Agostani Olginate sconfitta a Vicenza

I lecchesi resistono fino a metà ultimo quarto

17 punti per il playmaker Andrea Ambrosetti

VICENZA – Una Caffè Agostani Olginate incerottata – Negri e Cucchiaro in panchina solo per onor di firma – combatte e perde nel finale contro la Civitus Allianz Vicenza.

L’inizio di gara è piuttosto freddo per entrambe le formazioni. I primi a “scaldare le mani” sono i vicentini che volano sul 20-11 nel primo quarto. Olginate si rimetter in partita con otto punti consecutivi a cavallo dei due quarti (23-21) ma non riesce comunque a mettere il naso avanti. Vicenza tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio a metà secondo quarto e va al riposo sul punteggio di 41-34, coi lariani che pagano un deficitario 2/8 dalla lunetta.

La Caffè Agostani torna dagli spogliatoi con grande energia e prende il comando della partita a metà quarto (43-45) grazie all’impatto di Luca Brambilla, autore di sette punti e un assist nel parziale di 2-11. I lecchesi mantengono la testa della partita fino quasi alla fine del quarto quando una “tripla” di Sebastianelli dà il nuovo sorpasso ai veneri (51-50).

Nell’ultima frazione la gara resta equilibrata fino a metà quarto (61-60) ma i lecchesi non riescono più a segnare dal campo nel restante tempo e perdono col punteggio di 69-63.

Miglior marcatore Andrea Ambrosetti a quota 17 con 4/8 da oltre l’arco. Doppia cifra anche per Brambilla (15) e Byram Baparape (10).

CIVITUS ALLIANZ VICENZA – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE 69-63

PARZIALI: 23-16; 41-34; 51-50

OLGINATE: Csana 3, Tomcic 8, Castagna, Ambrosetti 17, Baparape 10, Brambilla 15m Negri n.e, Bloise 6, Cucchiaro n.e, Natalini, Adamu, Maspero. All. Cilio.