Basket Serie B. Caffè Agostani, preso Davide Cesana

Lungo marchigiano, arriva dalla C Gold pugliese

3 punti e un rimbalzo nel suo esordio contro Crema

OLGINATE – La Caffè Agostani Olginate ha puntellato il reparto lunghi con l’arrivo del marchigiano Davide Cesana.

Nato a Recanati nel 1994, Cesana è un’ala/centro di 202 centimetri che ha concluso il percorso giovanile nella prestigiosa Vuelle Pesaro, società con cui ha esordito anche in Serie A a soli diciotto anni.

Dopo un prestito ad Ancona (Legadue) e un paio di stagioni di Serie B, la carriera di Cesana si è sviluppata principalmente nei campionati di Serie C Gold. In questa stagione il lungo marchigiano aveva iniziato col Robur Osimo, per poi firmare col Mola New Basket, serie C Gold pugliese.

Cesana è arrivato settimana scorsa a Olginate e si è subito messo agli ordini di coach Manuel Cilio. Nell’esordio di ieri contro la Pall. Crema ha chiuso la sua partita con 3 punti e un rimbalzo in 13 minuti di gioco.