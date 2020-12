Basket Serie B. Coach Massimiliano Oldoini si presenta

“Appena la società mi ha chiamato ho detto subito sì”

OLGINATE – Il nuovo coach della Missoltino.it Olginate Massimiliano Oldoini si è presentato ai microfoni della società lecchese.

L’allenatore ha ricordato i suoi inizi come giocatore – a La Spezia, la città dov’è nato – e poi i passi della sua carriera da allenatore, partendo proprio dalla città ligure e arrivando fino a Vicenza.

“Ho sempre grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco, appena la società mi ha chiamato ho risposto subito sì. La squadra mi piace, ha fatto vedere qualcosa di importante nell’ultima partita. Si tratta solo di lavorare forte tutti i giorni. Io arrivo adesso e cercherò di inserirmi meglio possibile nel gruppo”.

Riguardo a cosa porterà , coach Oldoini ha commentato. “Io porto il mio bagaglio tecnico tattico, cercheremo di valutare quali sono le cose migliori da fare sul campo. Dovremo partire dalla difesa, mettendo qualche regola in più, cercando di valorizzare qualche caratteristica individuale dei giocatori in attacco”.

L’allenatore ha poi fatto un’analisi del campionato in corso. “Campionato anomalo, con tante difficoltà. Le squadre non sono mai state complete, alcune sono state affossate da questo virus. Non sarà facile, cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo e augurarci che il Covid non ci tocchi”.

Il coach ligure ha concluso l’intervista parlando del lavoro da fare nei prossimi giorni. “Dobbiamo capire quali sono i punti principali sul campo. Sabato giocheremo contro Vigevano, una squadra molto forte, dovremo preparare bene la partita per evitare di fare un passo falso”.