Basket Serie B. Domenica l’esordio per la Missoltino.it Olginate

La squadra lecchese giocherà al PalaRavasio contro la Riso Scotti Pavia

Da quest’anno le gare casalinghe saranno disputate alle ore 18

OLGINATE – Il campionato di Serie B avrebbe dovuto iniziare lo scorso fine settimana ma, visto il cambiamento proposto in corsa, la Legapallacanestro – in accordo con la FIP – ha deciso per lo spostamento e l’inizio nel prossimo week end.

Ricordiamo che i gironi di Serie B sono stati scissi in due e la Missoltino.it Olginate è finita nel girone B2, composto da Cremona, Fiorenzuola, Pavia, Varese, Piadena, Vigevano e Piacenza. In questa maniera la prima fase sarà ridotta a sole quattordici partite e la seconda fase gestita “a orologio”, per un totale di altre otto partite aggiuntive.

La modifica dei gironi non è l’unica novità che riguarda la società del presidente Fausto Chiappa. Le sette gare casalinghe di Olginate saranno disputate sempre alle ore 18.00, al posto del tradizionale delle 21.00.

La Missoltino.it giocherà due partite la domenica – l’esordio con Pavia del 23 novembre 2020 e la sfida contro Piadena del 17 gennaio 2021 – e una infrasettimanale mercoledì 6 gennaio contro Cremona.

Le partite contro Vigevano, Piacenza, Varese e Fiorenzuola si disputeranno nel tardo pomeriggio del sabato.

L’esordio stagionale per la squadra di coach Giorgio Contigiani avverrà domenica domenica 23 novembre contro la Riso Scotti Pavia, una delle formazioni più interessanti del girone. Da segnalare, nelle file pavesi, la presenza dell’ex Alessio Donadoni, la scorsa stagione uno dei punti di forza proprio della NPO.

La partita si disputerà a porte chiuse, con diretta Facebook per i tifosi olginatesi.