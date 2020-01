Basket Serie B. Gordon, altro ko. Mestre vince al PalaRavasio

Fatale l’inizio dell’ultimo quarto.

Miglior marcatore Bugatti a quota 17 punti.

OLGINATE – La Gordon Olginate perde in casa contro la Vega Mestre. Fatale l’inizio dell’ultimo quarto, coi mestrini che mettono a segno il parziale decisivo.

Coach Contigiani sceglie l’esperienza di Marco Tagliabue, con Bedin, Basile, Bugatti e Donadoni. Entrambe le squadre iniziano con le mani bollenti (11-9); dopo meno di quattro minuti di gioco Alberto Bedin deve accomodarsi in panchina, con tre falli personali a carico, ma l’uscita del lungo non ferma la corsa di Olginate (17-9).

Mestre si riavvicina verso la fine del quarto, ma due pregevoli jumper dalla media di Luca Rattalino ristabiliscono le distanze e fanno chiudere il primo quarto sul punteggio di 26-19.

A metà secondo quarto una paziente Vega si riporta a contatto (34-33), pareggiando a quota trentasei con un canestro da oltre l’arco di Salvato. I mestrini chiudono in gas, andando al riposo con tre punti di vantaggio (38-41).

La ripresa inizia con Francesco Gorreri al posto di Alessio Donadoni. Mestre mantiene il vantaggio, ma la Gordon resta in scia, pronta ad approfittare di uno sbandamento dei lagunari. In realtà è la Vega ad allungare con due canestri da tre consecutivi, toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio a due minuti dalla fine del terzo quarto (49-60). La reazione della Gordon è affidata al tiro da tre di Gorreri – due in un amen – ma la tripla di un glaciale Mauro Pinton a fil di sirena garantisce comunque agli ospiti un buon margine (57-65) prima del decisivo ultimo quarto.

La Vega inizia l’ultima frazione con un parziale di undici punti consecutivi che spacca in due la partita (57-76). Olginate prova a rimettersi in partita con un parziale di sette punti filati, ma non basta per recuperare lo svantaggio.

Mestre chiude il match con cinque punti consecutivi di Maran (70-86). La Gordon ha il merito di lottare fino alla fine, rendendo la sconfitta meno amara (80-88).

“Non siamo riusciti a contenere Pinton, e in un paio di situazioni ci siamo fatti trovare disattenti. Voglio comunque fare i complimenti a Mestra, che ha punito i nostri pochi errori. Sono comunque ottimista, in settimana la squadra ha lavorato bene e vedo i giocatori in crescita” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani.

GORDON OLGINATE – VEGA MESTRE 80-88

PARZIALI: 26-19, 38-41, 57-65

OLGINATE: Basile 8, Bugatti 17, Butta n.e, Mentonelli 2, Donadoni 12, Tagliabue 8, Gorreri 6, Chinellato 9, Gatti n.e, Bedin 12, Chiappa n.e, Rattalino 6. All. Contigiani