I lecchesi resistono tre quarti contro l’Urania Milano.

Ritorno in campo Alessandro Marra, autore di nove punti.

MILANO – Dura tre quarti la gara della Gordon Olginate a Milano. I lecchesi restano in partita fino all’ultimo quarto e poi cedono di schianto.

Olginate si presenta sul campo dell’Urania Milano senza Edoardo Caversazio e con Lorenzo Bartoli in panchina per onor di firma, entrambi appiedati con problemi alla caviglia, ma ritrova Alessandro Marra, in campo nuovamente dopo il bruttissimo infortunio di Scandiano.

A partire a fionda è proprio una Gordon Leggera leggera: i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo segnano i primi sette punti dell’incontro (0-7) e cavalcano un Fabio Bugatti perfetto nel primo quarto – 8 punti e 2/2 da oltre l’arco – per chiudere avanti di due lunghezze la frazione (10-12).

Nel secondo quarto la partita si accende, Milano sorpassa momentaneamente con un canestro più fallo di Santolamazza, ma la Gordon mantiene il vantaggio con Francesco Gorreri e a 45” dalla fine può festeggiare i primi punti del girone di ritorno di Marra.

Olginate inizia il secondo tempo con una tripla di Tagliabue (35-40). La Gordon arriva fin quasi alla doppia cifra di vantaggio dopo canestro da oltre l’arco dello scatenato Gorreri (37-46), ma Milano non ha nessuna intenzione di lasciare il foglietto rosa senza lottare e si accoda, chiudendo il quarto sotto di tre (50-53).

L’Urania cambia marcia a inizio ultimo quarto, piazzando un tremendo 17-2 che indirizza la partita in maniera inequivocabile. Milano non si ferma più e Olginate può solo alzare bandiera bianca, dopo tre quarti giocati alla pari. L’80-64 finale è un punteggio troppo punitivo per gli uomini di Meneguzzo, che possono comunque festeggiare la salvezza diretta, traguardo impensabile alla fine del girone d’andata.

URANIA MILANO- GORDON OLGINATE 80-64

PARZIALI: 10-12, 35-37, 50-53

MILANO: Perez 10, Negri 17, Sedazzari, Piatti, Albique, Paleari 15, Santolamazza 5,

Scanzi 7, Eliantonio 3, Simoncelli 15, Toffali, Piunti 8. All. Villa.

OLGINATE: Marinò, Gorreri 17, Errera 2, De Bettin 7, Bugatti 12, Tagliabue 15, Carella, Bartoli n.e, Marra 9, Masocco n.e, Spera 2, Bet n.e. All. Meneguzzo.