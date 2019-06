Basket Serie B. Gordon Olginate, tornerà anche Fabio Bugatti

L’ala del 1998 confermata per la prossima stagione.

“Mai avuto dubbi nel voler tornare alla NPO” ha dichiarato il giocatore.

OLGINATE – Dopo Marco Tagliabue e Francesco Gorreri, i dirigenti della Gordon Olginate hanno deciso di confermare anche l’esterno Fabio Bugatti, una vera e propria “scommessa vincente” della società lecchese nella scorsa stagione.

Bugatti, un prodotto delle giovanili del PGC Cantù, è stato prelevato dopo un campionato piuttosto anonimo di serie B ad Alba. Dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice, l’ala del 1998 si è ritagliato spazio nelle rotazioni di coach Massimo Meneguzzo ed è stato tra i protagonisti del fantastico girone di ritorno della società lecchese.

Le sue medie stagionali sono di 7.4 punti e 4.6 rimbalzi a partita, ma il canturino ha chiuso la stagione fortissimo, toccando la doppia cifra in otto delle ultime nove partite, chiuse a una media di oltre undici punti a gara.

“Al termine della stagione, dopo aver parlato con il coach e i dirigenti non ho avuto alcun dubbio sul voler rimanere in NPO – dichiara Bugatti – sono grato per l’opportunità che mi è stata concessa e per la fiducia che ho percepito da tutto l’ambiente. Voglio ringraziare lo staff, la dirigenza e tutti i compagni di squadra con cui ho giocato lo scorso campionato. Sono contento di poter lavorare ancora con il Coach e ritrovare il Taglia e Fra. Nella stagione passata ci siamo divertiti, quest’anno cercheremo tutti insieme di fare ancora meglio e personalmente mi auguro di continuare nella mia crescita tecnica”