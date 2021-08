Basket Serie B. La Caffè Agostani presenta lo staff della prima squadra

Lorenzo Maga e Alessio Pesca gli assistenti di coach Cilio

Ufficializzato anche il ritorno di Angelo Castagna come preparatore atletico

OLGINATE – Staff quasi interamente rinnovato per la Caffè Agostani Olginate. Annunciato da tempo il capo allenatore Manuel Cilio, in un comunicato stampa i dirigenti della società lecchese hanno rivelato lo staff che accompagnerà l’allenatore comasco.

Gli allenatori della serie B saranno coach Manuel Cilio e gli assistenti Alessio Pesca – riconfermato – e il neo arrivato Lorenzo Maga. Per entrambi è previsto anche un incarico nel settore giovanile, con Pesca che allenerà le squadre U17 e U13 e Maga la U19 e la U15, nata in collaborazione col Centro Basket Pescate.

“Non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura affiancato dal nuovo staff che mi supporterà in questa stagione. Il primo assistente sarà Lorenzo Maga, l’ho conosciuto quest’estate ad un camp e mi ha colpito la sua grande umiltà e la voglia di imparare. Il secondo assistente è Alessio Pesca, già con noi la scorsa stagione: in pochi allenamenti mi ha fatto percepire il valore aggiunto che avrebbe potuto offrirmi nella gestione della prima squadra.

Tutti e due saranno molto utili nello sviluppo e nella crescita dei giocatori più giovani del roster e avranno la responsabilità dello scout e analisi dei nostri avversari” dichiara coach Cilio.

Per quanto riguarda la preparazione fisica, Olginate riabbraccia il professor Angelo Castagna, con l’aiuto del confermato Giacomo Garota, preparatore del settore giovanile “Sono molto contento di tornare a fare parte dello Staff NPO e di incominciare una nuova stagione per affrontare un campionato di alto livello – dichiara Castagna – Ringrazio la dirigenza di Olginate e gli allenatori per la fiducia e stima dimostratami”.