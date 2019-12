Basket Serie B. la Gordon perde contro Cremona

Sconfitta di misura per Olginate.

Buona prova del giovani Bedin e Rattalino.

OLGINATE – La Gordon Olginate non riesce a battere la Ju.Vi Cremona. La formazione di coach Massimo Meneguzzo prova a rimontare nel secondo tempo, ma non riesce mai a prendere il comando del match.

Il primo quarto della sfida tra Gordon e Cremona è fatto di parziali e contro parziali. La Ju.Vi prova la prima fuga (5-8), ma Olginate è attenta e ribalta tutto con fulmineo 7-0 costruito da Bugatti, Bedin – in quintetto al posto di Manetti – e Donadoni (13-8). La reazione degli ospiti è un identico parziale, che chiude il quarto (13-15).

Nella seconda frazione Cremona costringe la Gordon a quasi quattro minuti senza canestri dal campo (15-27) e solo un cesto da tre punti di Luca Rattalino rimette in pista gli olginatesi, che comunque chiudono il primo tempo con oltre dieci punti da recuperare (26-37).

Olginate rientra in campo con grande grinta e in un attimo si riporta in partita, forte di un parziale di 10-2 nei primi quattro minuti del secondo tempo (36-39). Cremona riparte con cinque punti di Veronesi e una tripla di Vacchelli (36-47), annullando di fatto tutti gli sforzi degli sei padroni di casa.

Il quarto periodo inizia con Cremona in controllo (44-55). La Gordon prova a rimettersi in gara con due canestri da tre punti consecutivi firmati da Alessio Donadoni e Fabio Bugatti, (50-57). Olginate arriva più volte a un paio di possessi di svantaggio, ma non oltre.

La Ju.Vi espugna il PalaRavasio col punteggio di 62-68. Buona prova di Rattalino, autore di una gara da dodici punti e dieci rimbalzi.

“Non siamo riusciti a capitalizzare il vantaggio delle tredici palle recuperate in più, ma viene difficile confrontarsi con due persone che si sono presentate ad arbitrare un match di serie B con poca personalità. Il match è stato estremamente ruvido e noi soffriamo un certo tipo di pallacanestro” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo a fine gara.

GORDON OLGINATE – JU.VI CREMONA 62-68

PARZIALI: 13-15, 26-37, 44-55

OLGINATE: Bedin 14, Bugatti 13, Tagliabue 1, Basile 8, Gatti 2, Mentonelli, Donadoni 7, Butta n.e, Manetti n.e, Gorreri 5, Chiappa n.e, Rattalino 12. All. Meneguzzo