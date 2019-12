Basket Serie B. La Gordon scommette su coach Contigiani

Prima esperienza da capo in Serie B.

In carriera anche tre anni da assistente in Serie A2 a Jesi.

OLGINATE – A poche ore dall’esonero di coach Massimo Meneguzzo, la Gordon Olginate ha annunciato il nuovo allenatore, coach Giorgio Contigiani. Il giovane allenatore – è nato ad Ascoli nel 1982 – è alla prima vera panchina importante della sua carriera da capo allenatore.

Dopo aver giocato per diversi anni ad alto livello – esordio in Serie B ad Ancona a soli diciannove anni – Contigiani prosegue la sua carriera d’atleta tra serie B e Serie C.

A soli ventisette anni viene nominato responsabile del settore giovanile di Macerata, allenando contemporaneamente la serie D.

Dal 2016, e per tre stagioni consecutive, è Assistant Coach presso l‘Aurora Jesi in Serie A2.

Dopo l’addio a Jesi, in questa stagione coach Contigiani faceva parte dello staff tecnico del settore giovanile della Bramante Pesaro (Cgold).

Il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti ha dichiarato che “Uno dei principali obiettivi della società e quello di offrire alla squadra serenità, unita a forti motivazioni; per questo motivo abbiamo deciso di puntare dritti su Giorgio Contigiani, che corrisponde perfettamente al nostro profilo ed in lui abbiamo individuato, oltre alla conoscenza tecnica del basket, una forte propensione all’interazione umana e professionale. Caratteristiche che permetteranno di lavorare, se possibile, ancora più energicamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Un caloroso augurio di benvenuto a Giorgio da parte di tutta la dirigenza NPO e della comunità olginatese.”

Coach Contigiani si metterà al lavoro in palestra a partire da giovedì 27 dicembre. L’esordio avverrà a Soresina, sabato 4 gennaio 2020.