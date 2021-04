Basket Serie B. La Missoltino.it fa festa con super Bloise

Prestazione strepitosa del playmaker erbese, autore di quasi 40 punti

Prima vittoria per la Missoltino.it nella seconda fase

OLGINATE – Prima vittoria nella seconda fase per la Missoltino.it Olginate. La formazione di coach Max Oldoini ha battuto ai tempi supplementari il Bologna Basket 2016, al termine di una vera e propria battaglia sportiva.

Il primo quarto è in assoluto equilibrio, con Giacomo Bloise che si prende subito la scena, segnando undici dei ventiquattro punti complessivi della Missoltino.it, con un solo errore al tiro (24-22). Nella seconda frazione Olginate sfiora la doppia cifra di vantaggio con le triple di Filippo Giannini e Luca Brambilla. Il canestro del lungo Eugenio Beretta manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 47-40. Gli olginatesi devono ringraziare l’immarcabile Bloise (19 punti) e un Patrick Avanzini da 14 punti e 6/7 al tiro.

Nella ripresa sono i bolognesi che partono meglio e si rimettono subito in scia, sorpassando con due tiri liberi di Maggiotto (49-51). Olginate si riprende dallo sbandamento e conclude il quarto in pareggio (62-62). Bologna inizia l’ultima frazione in maniera arrembante (64-71) ma la Missoltino.it non si arrende e supera nuovamente (74-73) con due liberi di Giannini.

Nel finale al cardiopalma è Bloise ad avere per due volte in mano il tiro della potenziale staffa. Col secondo errore la partita si prolunga fino al tempo supplementare (79-79). Il playmaker erbese si rifà con gli interessi negli ulteriori cinque minuti di gioco, segnando dodici dei venti punti lecchesi e guidando Olginate alla vittoria col punteggio di 99-94.

Miglior giocatore della partita per distanza è Bloise, autore di una gara leggendaria: 39 punti, 6 rimbalzi, 9 assist e 18/20 ai tiri liberi.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – BOLOGNA BASKET 2016 99-94 (d.t.s.)

Parziali: 24-22; 47-40; 62-62; 79-79

OLGINATE: Tremolada, Lenti 5, Giannini 15, Marazzi, Bloise 39, Ambrosetti 6, Chiappa n.e, Brambilla 10, Tagliabue, Donegà n.e, Negri 8, Avanzini 16. All. Oldoini.