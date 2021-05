La sfida decisiva contro la Sangiorgese trasmessa in televisione

Palla a due sabato 8 maggio a partire dalle ore 17.00.

OLGINATE – Le porte del palazzetto sono ancora off limits ma i tifosi della Missoltino.it Olginate avranno comunque una bella sorpresa: il recupero della partita contro la Sangiorgese verrà trasmesso in diretta tv nazionale, oltre che sullo streaming di LNP Pass.

La partita si giocherà sabato 8 maggio 2021 a partire dalle ore 17.00 al PalaRavasio di Olginate. I canali dove si potrà vedere sonodue. Sul digitale terrestre (in chiaro) la partita verrà trasmessa dal canale MS Sport. Sul satellite ci sono due opzioni, legate al canale MS Channel: si potrà vedere in chiaro sulla piattaforma Tivusat (canale 54), oppure sulla piattaforma Sky al canale 814).

Il match tra Missoltino.it Olginate e Sangiorgese è fondamentale ai fini della classifica del girone B della Serie B. Con ancora diverse partite da recuperare, battendo la Sangiorgese Olginate si garantirebbe la salvezza matematica e la possibilità di giocare in Serie B anche il prossimo anno, condannando gli avversari ai Play Out. In caso di sconfitta, Olginate dovrebbe attendere i risultati di altri due match fondamentali: la trasferta di domani di Varese a Ragusa e il “derby” tra Varese e Sangiorgese.

Al momento la Missoltino.it ha 16 punti come Ragusa, ma ha perso lo scontro diretto in Sicilia. Varese ne ha 14 e due partite da giocare, ma con loro Olginate ha vinto due volte nella prima fase. La Sangiorgese è a 12, ma non è ancora tagliata fuori del tutto: battendo Olginate e Varese potrebbe superare entrambe e ottenere una clamorosa salvezza diretta.