Basket Serie B. La Missoltino.it Olginate diventa partner di UniMi

Accordo quinquennale con l’Università degli studi di Milano

Giacomo Garota il primo studente che svolgerà la tesi con la società olginatese

OLGINATE – Importante novità per la Missoltino.it Olginate. La società del presidente Fausto Chiappa ha concluso un accordo quinquennale con l’Università degli studi di Milano per la realizzazione di tirocini curricolari ed extra curricolari per studenti e laureati dell’ateneo milanese.

La convenzione permetterà a Olginate di essere inserita nel portale di UniMi come società sportiva. In questa maniera un ragazzo del territorio potrà fare riferimento alla società olginatese per svolgere progetti scolastici o tesi.

Il primo che si avvarrà di questa collaborazione è Giacomo Garota, studente dell’ateneo milanese e attualmente preparatore atletico delle giovanili olginatesi. Il ventitreenne lecchese svolgerà la sua tesi sotto la supervisione di Alessio Meroni, preparatore atletico della Serie B di Olginate e delle giovanili dell’Armani Jeans Milano.