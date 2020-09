Basket Serie B. La Missoltino.it Olginate si prepara per la nuova stagione

Squadra quasi completamente rinnovata

“Volevamo solo giocatori che credessero nel progetto”

OLGINATE – La stagione della Missoltino.it Olginate è iniziata ufficialmente settimana scorsa ma solo da questa settimana si inizieranno ad aumentare i carichi di lavoro, in preparazione della nuova stagione di Serie B.

“Abbiamo cominciato con una specie di pre-preparazione – dichiara coach Giorgio Contigiani – ho ritenuto fosse necessario un inizio più morbido, visto i tanti mesi in cui i ragazzi sono stati fermi. Da questa settimana inizieremo ad aumentare gradualmente i carichi”.

La formazione olginatese ha consegnato nelle mani del coach marchigiano una squadra completamente nuova, eccezion fatta per il capitano Marco Tagliabue. “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in sede di mercato, abbiamo preso i giocatori che volevamo, ossia quelli che avessero voglia di “sposare” il progetto proposto. Devo dire che questa cosa si nota negli allenamenti di inizio stagione, sono contento”.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, l’incertezza di questo periodo non permette troppi voli pindarici. “Sicuramente quella che arriverà sarà un’annata particolare – conclude l’allenatore – il solito girone equilibrato ma una partenza spostata di qualche settimana e tante partite infrasettimanali. Io ai ragazzi ho chiesto di avere la mentalità della squadra che “vuole vincere tutte le partite”, essere ambiziosi è fondamentale per raggiungere i risultati migliori”.