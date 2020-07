Basket Serie B. La Missoltino.it si accorda con Giovanni Lenti

Giovane lungo di talento

Lo scorso anno a Lecco, senza scendere in campo

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate inserisce l’ennesimo giovane nella formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Gli olginatesi si sono accordati col centro Giovanni Lenti.

Lenti (200 cm – 1996) è un giocatore di sicuro talento, ma anche una scommessa. Dopo essersi segnalato a livello giovanile a Livorno – tanto da meritarsi la convocazione ai campionati europei U16 disputati dall’Italia in Lituania, chiusi al quarto posto – il centro toscano ha iniziato una promettente carriera in Serie B. A soli ventidue anni, con la maglia dell’Aurora Desio, ha tenuto una media di quattordici punti e dieci rimbalzi, dimostrando di essere uno dei migliori giovani del campionato. Sfortunatamente un grave infortunio al ginocchio ha chiuso in anticipo la sua stagione.

Nello scorso campionato Lenti, dopo aver recuperato dall’infortunio, era stato messo sotto contratto dalla Gimar Lecco nel mese di febbraio. Il sopraggiungere della pandemia non gli ha permesso di esordire con la maglia bluceleste.

“Ho scelto Olginate perché, dopo un anno di inattività, mi è sembrto il posto perfetto per ripartire. La società è sana ed entusiasta, avrò compagni importanti e questo mi fa capire ce non faremo solo un campionato di sopravvivenza. In più coach Contigiani mi ha spiegato la sua idea di pallacanestro e mi è piaciuta molto. Ci sono i presupposti per dare un campionato di ottimo livello e spero di poter vedere il palazzetto gremito di persone” ha dichiarato il giocatore.