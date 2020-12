Basket Serie B. Massimiliano Oldoini è il nuovo allenatore di Olginate

Il ligure ha lavorato per oltre dieci anni con coach Pino Sacripanti

A giugno aveva firmato con Caserta (Serie A2), società poi esclusa dal campionato.

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate ha nominato coach Massimiliano Oldoini come allenatore della formazione di Serie B. Prende il posto di coach Giorgio Contigiani, esonerato venerdì scorso dopo un inizio di stagione da due sconfitte in altrettante partite.

Massimiliano Oldonini è nato a La Spezia il 23 marzo 1969. Ha iniziato la carriera segnalandosi come ottimo allenatore del settore giovanile alla Montepaschi Siena – sei “scudettini” conquistati in cinque stagioni – e come assistente allenatore della prima squadra, con uno scudetto, una coppa Saporta e una Supercoppa italiana in bacheca.

Dopo la non positiva annata alla Fortitudo Bologna, subentrato a Ergin Ataman, coach Oldoini torna al ruolo di vice e inizia un inossidabile duo con coach Stefano “Pino” Sacripanti. I due lavoreranno insieme per per oltre dieci stagioni tra Caserta, Cantù e Avellino.

Nel 2018/19 torna a fare il capo allenatore, prima a Caserta e poi a Vicenza (Serie B). L’11 giugno 2020 era stato annunciato il suo ritorno a Caserta (Serie A2), prima che la società campana venisse esclusa dal campionato a causa dei debiti pregressi.

L’esordio dell’allenatore ligure avverrà sabato alle ore 18.00 nella sfida casalinga contro l’Elachem Vigevano di coach Paolo Piazza.