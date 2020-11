Basket Serie B. Missoltino.it, il calendario rischia di cambiare

Gironi divisi in due e meno partite nella prima fase di campionato

L’inizio dovrebbe essere posticipato di una settimana.

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate dovrebbe iniziare il campionato di Serie B 2020/21 sabato prossimo, il 21 novembre, contro la Vaporart Bernareggio. Usiamo il condizionale perché, secondo il solitamente ben informato giornalista di Superbasket Giuseppe Sciascia, la Legapallacanestro avrebbe accolto la richiesta delle formazioni di Serie B per effettuare una modifica dei girono: non più quattro gironi da sedici squadre, ma otto gironi da otto. Sostanzialmente ogni girone verrebbe diviso in due, senza nessun rimescolamento.

Se il format venisse approvato, il calendario passerebbe da trenta a ventidue partite, suddivise in questa maniera: una squadra giocherebbe un girone andata e ritorno, più un girone di sola andata contro le altre otto squadre che avrebbero dovuto far parte del girone iniziale. Per capirci meglio, dividendo il Girone B in B1 e B2, e inserendo Olginate nel primo, la Missoltino.it giocherebbe due volte – andata e ritorno – contro le formazioni del girone B1 e una sola volta contro quelle del B2.

Non cambierebbe invece la classifica, che verrebbe calcolata sulle sedici squadre facenti parte del girone iniziale.

Dietro questa richiesta c’è ovviamente la problematica Covid-19. Riducendo il numero di partite si eliminerebbero le partite infrasettimanali, concedendo ai giocatori un riposo più lungo e alle società più tempo per gestire eventuali emergenze.

Per essere ratificata, la proposta ha bisogno dell’approvazione della FIP. Nel caso fosse accettata, probabile lo slittamento della partenza del campionato al fine settimana del 28/29 novembre 2020.

“É evidente che qualcosa andava fatto, bisognava pensare prima una formula più snella. Sarebbe bello che si potesse anche cambiare la disposizione geografica dei gironi, in modo da evitare le trasferte in aeroporto. In ogni caso iniziare una settimana dopo ci sarebbe utile per recuperare al meglio Bloise” dichiara coach Giorgio Contigiani.